Cassino – Salute e prevenzione in piazza: screening gratuiti contro il tumore del seno

“Non lasciare che il tempo gonfi il problema”. Con questo slogan forte e di impatto, accompagnato dall’immagine simbolica di un palloncino, la ASL di Frosinone e il Rotaract Club Cassino lanciano un importante appuntamento dedicato interamente alla salute femminile e alla prevenzione oncologica.

​Il prossimo 23 maggio 2026, la centralissima Piazza Diamare si trasformerà in un presidio della salute. Dalle ore 10:00 alle 18:30, i cittadini potranno accedere gratuitamente ad attività di informazione, sensibilizzazione e a screening ginecologici e senologici gratuiti. ​L’iniziativa nasce in occasione della giornata dedicata alla prevenzione e alla salute della donna, promossa dal Rotaract Club Cassino in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale della ASL Frosinone e la Regione Lazio. ​Il tumore del seno resta la neoplasia più frequente tra la popolazione femminile. Tuttavia, la medicina moderna offre un’arma potentissima: il fattore tempo. Identificare una lesione nelle sue fasi iniziali aumenta drasticamente le possibilità di cura e guarigione. ​Proprio per questo, le autorità sanitarie ricordano le buone pratiche quotidiane e i percorsi di screening ufficiali: ​Autopalpazione: Controllare regolarmente il proprio seno aiuta a riconoscere tempestivamente alterazioni o anomalie insolite. ​Mammografia: È l’esame fondamentale, raccomandato ogni 2 anni a partire dai 50 anni d’età. ​Come accedere ai servizi della ASL ​Solitamente, le donne rientranti nelle fasce d’età a rischio vengono richiamate automaticamente dall’ASL tramite invito scritto. Per chi non avesse ricevuto la lettera o desiderasse ricevere informazioni e prenotare un appuntamento, la ASL Frosinone ha messo a disposizione canali dedicati: ​Numero Verde gratuito: 800 003 422 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 14:00). ​Prenotazione Online: È possibile utilizzare il sistema digitale della Regione Lazio “Screening Prenota Smart” (accessibile anche tramite il QR code presente sulle locandine ufficiali dell’evento). ​Sabato 23 maggio sarà dunque un’occasione fondamentale per informarsi, superare la paura e fare un gesto d’amore verso se stesse. La prevenzione non può aspettare: l’appuntamento è in Piazza Diamare.