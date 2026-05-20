Cassino – Salute e prevenzione in piazza: screening gratuiti contro il tumore del seno

“Non lasciare che il tempo gonfi il problema”. Con questo slogan forte e di impatto, accompagnato dall’immagine simbolica di un palloncino, la ASL di Frosinone e il Rotaract Club Cassino lanciano un importante appuntamento dedicato interamente alla salute femminile e alla prevenzione oncologica.
Il prossimo 23 maggio 2026, la centralissima Piazza Diamare si trasformerà in un presidio della salute. Dalle ore 10:00 alle 18:30, i cittadini potranno accedere gratuitamente ad attività di informazione, sensibilizzazione e a screening ginecologici e senologici gratuiti. L’iniziativa nasce in occasione della giornata dedicata alla prevenzione e alla salute della donna, promossa dal Rotaract Club Cassino in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale della ASL Frosinone e la Regione Lazio. Il tumore del seno resta la neoplasia più frequente tra la popolazione femminile. Tuttavia, la medicina moderna offre un’arma potentissima: il fattore tempo. Identificare una lesione nelle sue fasi iniziali aumenta drasticamente le possibilità di cura e guarigione. Proprio per questo, le autorità sanitarie ricordano le buone pratiche quotidiane e i percorsi di screening ufficiali: Autopalpazione: Controllare regolarmente il proprio seno aiuta a riconoscere tempestivamente alterazioni o anomalie insolite. Mammografia: È l’esame fondamentale, raccomandato ogni 2 anni a partire dai 50 anni d’età. Come accedere ai servizi della ASL Solitamente, le donne rientranti nelle fasce d’età a rischio vengono richiamate automaticamente dall’ASL tramite invito scritto. Per chi non avesse ricevuto la lettera o desiderasse ricevere informazioni e prenotare un appuntamento, la ASL Frosinone ha messo a disposizione canali dedicati: Numero Verde gratuito: 800 003 422 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 14:00). Prenotazione Online: È possibile utilizzare il sistema digitale della Regione Lazio “Screening Prenota Smart” (accessibile anche tramite il QR code presente sulle locandine ufficiali dell’evento). Sabato 23 maggio sarà dunque un’occasione fondamentale per informarsi, superare la paura e fare un gesto d’amore verso se stesse. La prevenzione non può aspettare: l’appuntamento è in Piazza Diamare.