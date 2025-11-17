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Regione – Attenzione a Sms truffa su finte comunicazioni urgenti di Sanità

chiaro13
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“Non ricontattare i numeri inviati e denunciare alle autorità competenti”.
Alcuni cittadini del Lazio hanno ricevuto messaggi telefonici che invitano a contattare con urgenza gli uffici della Azienda sanitaria locale per «comunicazioni che la riguardano, al numero 89349475». La Regione Lazio esorta i cittadini a non richiamare i numeri telefonici indicati sui messaggi, poiché si tratta di un tentativo di truffa. La Regione Lazio, inoltre, invita i cittadini a non fornire dati personali, o sensibili, e a segnalare tempestivamente i numeri sospetti alle autorità competenti. Le comunicazioni ufficiali da parte delle Asl del Servizio sanitario regionale, infatti, arrivano solo tramite numeri fissi con prefisso regionale o messaggi che riportano chiaramente tutti i riferimenti istituzionali, che possono essere verificati sul portale www.salutelazio.it.
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