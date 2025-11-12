Scuole Sicure – Controlli antidroga a Sora e Fiuggi: trovati hashish e contanti

Controlli con unità cinofile della Polizia di Stato nei pressi degli istituti scolastici. A Sora denunciati due fratelli in possesso di droga e un coltello. Verificate 400 persone.
Massima attenzione della Polizia di Stato per tutelare gli studenti e contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree sensibili. Nell’ambito del progetto dipartimentale “Scuole Sicure”, la Questura di Frosinone ha condotto nei giorni scorsi operazioni straordinarie di ordine pubblico e polizia giudiziaria che hanno interessato le città di Sora e Fiuggi. I servizi, disposti dal Questore dott. Stanislao Caruso, hanno visto l’impiego del personale dei Commissariati locali con il supporto fondamentale di un’unità cinofila antidroga proveniente da Nettuno e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. L’episodio più rilevante si è verificato a Sora. Gli agenti del Commissariato, durante i controlli nei pressi di un istituto scolastico, hanno fermato e identificato due giovani fratelli a bordo di una minicar. La verifica sul posto ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente di tipo hashish e di un coltello a serramanico. A seguito del ritrovamento, gli operatori hanno esteso la perquisizione all’abitazione dei giovani. All’interno della rispettiva stanza è stato rinvenuto altro hashish per un peso complessivo di oltre 18 grammi e la somma in banconote di 200 euro. Per i due giovani è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria per reati connessi allo spaccio. Controlli intensificati anche a Fiuggi, dove, nelle adiacenze di uno degli istituti scolastici pattugliati, sono stati rinvenuti quattro involucri contenenti stupefacente derivato dalla canapa indiana, per un peso complessivo di circa un grammo. Il bilancio delle operazioni coordinate è significativo: l’attività di controllo del territorio ha portato all’identificazione di circa 400 persone e alla verifica della regolarità di 63 veicoli. La Questura ha confermato l’impegno sul territorio, annunciando che ulteriori servizi straordinari verranno programmati per le prossime settimane e interesseranno anche altre realtà della provincia, mantenendo alta la guardia per la sicurezza degli ambienti scolastici.