Scuole Sicure – Controlli antidroga a Sora e Fiuggi: trovati hashish e contanti

​Controlli con unità cinofile della Polizia di Stato nei pressi degli istituti scolastici. A Sora denunciati due fratelli in possesso di droga e un coltello. Verificate 400 persone.

Massima attenzione della Polizia di Stato per tutelare gli studenti e contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree sensibili. Nell’ambito del progetto dipartimentale “Scuole Sicure”, la Questura di Frosinone ha condotto nei giorni scorsi operazioni straordinarie di ordine pubblico e polizia giudiziaria che hanno interessato le città di Sora e Fiuggi. ​I servizi, disposti dal Questore dott. Stanislao Caruso, hanno visto l’impiego del personale dei Commissariati locali con il supporto fondamentale di un’unità cinofila antidroga proveniente da Nettuno e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. ​L’episodio più rilevante si è verificato a Sora. Gli agenti del Commissariato, durante i controlli nei pressi di un istituto scolastico, hanno fermato e identificato due giovani fratelli a bordo di una minicar. ​La verifica sul posto ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente di tipo hashish e di un coltello a serramanico. A seguito del ritrovamento, gli operatori hanno esteso la perquisizione all’abitazione dei giovani. ​All’interno della rispettiva stanza è stato rinvenuto altro hashish per un peso complessivo di oltre 18 grammi e la somma in banconote di 200 euro. Per i due giovani è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria per reati connessi allo spaccio. ​ ​Controlli intensificati anche a Fiuggi, dove, nelle adiacenze di uno degli istituti scolastici pattugliati, sono stati rinvenuti quattro involucri contenenti stupefacente derivato dalla canapa indiana, per un peso complessivo di circa un grammo. ​Il bilancio delle operazioni coordinate è significativo: l’attività di controllo del territorio ha portato all’identificazione di circa 400 persone e alla verifica della regolarità di 63 veicoli. ​La Questura ha confermato l’impegno sul territorio, annunciando che ulteriori servizi straordinari verranno programmati per le prossime settimane e interesseranno anche altre realtà della provincia, mantenendo alta la guardia per la sicurezza degli ambienti scolastici.