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Sora – Tutto pronto per il Primo Tribute Porsche 911 “Carrera e Polenta”

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Gli appassionati di motori e della buona tavola sono in fermento. Domenica 16 novembre 2025 andrà in scena l’atteso Primo Tribute Porsche 911 “Carrera e Polenta”, una giornata che promette di unire il rombo inconfondibile di una delle auto sportive più iconiche della storia con i sapori autentici della tradizione locale.
L’evento, promosso e organizzato dalla Scuderia del Tempo Perso,Carrera Owner Group C.I. e Passione Porsche Abruzzo celebreranno la leggendaria Porsche 911 con un raduno turistico e sportivo che toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi della Valle del Liri e della Ciociaria. ​ ​Il raduno prenderà il via alle ore 9:00 a Sora, con l’accredito degli equipaggi e la colazione presso il Museo Media Valle del Liri in Piazza Mayer Ross. I partecipanti avranno la possibilità di visitare il museo prima di mettersi alla guida per il tour. ​Ore 10:00: Partenza ufficiale per il giro Ore 11:00: Arrivo nella città di Isola del Liri ​Ore 12:30: Arrivo nella splendida località di Civitavecchia di Arpino (frazione di Arpino), dove è prevista una visita all’annessa Acropoli per un tuffo nella storia millenaria del luogo. ​Ore 13:00: Gran finale gastronomico. Il nome dell’evento, “Carrera e Polenta”, suggerisce già il piatto forte: il pranzo si terrà proprio ai piedi dell’Acropoli di Civitavecchia, offrendo un momento di convivialità e di apprezzamento delle eccellenze culinarie locali. ​Ore 15:00: La giornata si concluderà con le premiazioni e il saluto ai partecipanti. ​Un’occasione imperdibile non solo per i possessori della Porsche 911 ma per chiunque voglia ammirare da vicino queste meraviglie dell’ingegneria tedesca, godendo al contempo della bellezza paesaggistica e della ricchezza storica del territorio. ​L’appuntamento è quindi fissato: Domenica 16 novembre 2025 a Sora, per un’indimenticabile giornata all’insegna del divertimento.
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