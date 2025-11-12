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Lazio – Inverno in arrivo: Dal 15 Novembre scatta l’Obbligo di Catene a Bordo

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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La Regione Lazio ha emesso un’importante comunicazione per tutti gli automobilisti che transitano sulle strade a rischio neve e ghiaccio: a partire dal 15 Novembre entra in vigore l’obbligo di avere a bordo catene da neve o di montare pneumatici invernali.

Il provvedimento mira a garantire la sicurezza della circolazione durante la stagione fredda e a prevenire disagi e blocchi causati dalle intemperie.

Contents

​Cosa Prevede la Norma

​L’obbligo si applica su specifiche tratte stradali individuate come maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

  • Pneumatici Invernali (M+S): Chi ha già montato gomme adeguate per l’inverno (riconoscibili dalla sigla M+S o dal simbolo del fiocco di neve) è esonerato dal trasporto delle catene.
  • Catene da Neve: In assenza di pneumatici invernali, è obbligatorio avere a bordo dispositivi antisdrucciolo idonei per il proprio veicolo e per la misura dei propri pneumatici. Le catene devono essere pronte all’uso e montate immediatamente in caso di necessità.

​La misura è un’azione preventiva fondamentale per evitare situazioni di pericolo e per assicurare la transitabilità delle arterie stradali, in linea con le normative nazionali che regolano la circolazione in condizioni meteorologiche avverse.

​Controlli e Sanzioni

​Le forze dell’ordine e gli organi di vigilanza stradale effettueranno controlli a campione sulle strade interessate dall’obbligo. Gli automobilisti sprovvisti di catene o di pneumatici invernali sui tratti specifici rischiano sanzioni amministrative.

​La Regione Lazio invita tutti i cittadini a prendere visione delle ordinanze specifiche che individuano le strade interessate e a preparare per tempo i propri veicoli, ricordando che la prudenza e il rispetto delle norme sono essenziali per la sicurezza di tutti.

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