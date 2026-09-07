Sora accoglie la XII edizione di Edil Trophy: Formazione, Sicurezza e Futuro del Settore Edile (Video)

SORA – È stata presentata ufficialmente a Sora la XII edizione di Edil Trophy, il prestigioso concorso di arte muraria promosso da Formedil Frosinone. Un evento che quest’anno si inserisce nella cornice della Notte Bianca dello Sport, creando un connubio tra il mondo dello sport e quello del lavoro per sensibilizzare la cittadinanza, valorizzare le maestranze locali e avvicinare le giovani generazioni all’edilizia.

Un ponte tra sport, lavoro e nuove generazioni

L’integrazione tra la sfida dell’Edil Trophy e la Notte Bianca dello Sport punta a mostrare il volto dinamico, professionale e moderno del settore delle costruzioni.

Alfredo La Posta, Presidente di Formedil Frosinone, ha sottolineato l’importanza dell’evento e il valore strategico del settore nel territorio:

“Abbiamo scelto questa occasione per stare insieme alla cittadinanza di Sora e far capire cosa c’è davvero dietro il nostro settore: la straordinaria capacità e competenza delle nostre maestranze, già dimostrata negli anni e culminata con la vittoria del titolo di Campioni Italiani di arte muraria a Bologna durante il SAIE.

Vogliamo riavvicinare i giovani e investire su di loro. In provincia di Frosinone l’edilizia è un motore fondamentale che genera circa il 30% del PIL. Oggi l’edilizia non è più solo fatica e rischio, ma un settore evoluto che mette al centro formazione e sicurezza.”

Il supporto delle istituzioni e il valore economico.

La scelta di Sora come sede della presentazione e della manifestazione ribadisce il ruolo cruciale del comune e dell’intera provincia di Frosinone nel sostegno al comparto.

Luca Di Stefano, Sindaco di Sora e Presidente della Provincia di Frosinone, ha espresso forte apprezzamento per l’iniziativa:

“La Notte Bianca dello Sport è ormai una rete consolidata per la Regione Lazio. Ringrazio l’amico Alfredo La Posta e Formedil per questa opportunità. Il nostro territorio vanta un’eccellenza straordinaria nelle imprese e nelle maestranze edili.

Le istituzioni devono supportare con determinazione l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: c’è un grande bisogno di nuove energie all’interno delle nostre aziende edili. L’edilizia è il vero motore dell’economia locale e nazionale.”

Qualità del lavoro, sicurezza e formazione al primo posto

Durante la presentazione, i rappresentanti sindacali e gli organizzatori hanno posto l’accento sulle sfide attuali dell’edilizia: innovazione tecnologica, nuovi materiali e la priorità assoluta della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Giustino Gatti, Segretario Generale FILCA CISL Frosinone, ha evidenziato il significato profondo della gara:

“Edil Trophy non è soltanto una gara di arte muraria, ma un messaggio forte per raccontare l’edilizia partendo dai suoi elementi cardine: lavoratori qualificati, imprese sane e qualità del lavoro.

Il settore sta cambiando radicalmente con l’introduzione di nuove competenze e tecnologie. La sicurezza nei cantieri non deve essere vissuta come un mero adempimento burocratico, ma come una cultura condivisa e fondamentale per tutelare la vita dei lavoratori.”

Grazie all’impegno costante dell’Ente e delle scuole di formazione del territorio, i dati relativi agli infortuni nei cantieri della provincia di Frosinone mostrano un trend in sensibile calo rispetto alla media nazionale, a testimonianza del valore della prevenzione e dell’aggiornamento professionale continuo.

Verso la gara del 12 Settembre

Le squadre di muratori e giovani apprendisti si sfideranno a colpi di cazzuola, bolla e squadra nella realizzazione di manufatti complessi in muratura a vista, mettendo alla prova perizia tecnica, velocità e rispetto delle norme di sicurezza.

L’appuntamento a Sora rappresenta dunque un momento di festa per la comunità, ma soprattutto un’occasione di riflessione sull’importanza del lavoro manuale d’eccellenza e sulla costruzione del futuro del territorio.