Tantissimi auguri alla dottoressa, con lode, Veronica Cristofanilli Alla neo Dottoressa, Tu hai fatto una cosa rara: hai acceso una luce dove passano solo i fari. Hai preso la vita del tuo compagno — le notti d’asfalto, le partenze ingoiate dal silenzio, le attese che fanno male alle spalle quanto il carico — e le hai trasformate in pagine che pesano, che restano. L’hai fatto con la testa della studiosa. Ma soprattutto con gli occhi di chi, da casa, conta i chilometri e trattiene il respiro fino al messaggio “sono arrivato”. Hai ridato nome e dignità a chi manda avanti questo Paese mentre il Paese sogna. Un mestiere senza riflettori: solo stanchezza nelle ossa, solitudine che parla alla radio, e un senso del dovere che non chiede mai “grazie”. Il tuo traguardo non premia solo una tesi bellissima. Premia il coraggio di dire la verità a voce bassa, senza eroi di plastica. Premia l’amore che non scappa davanti alla fatica dell’altro, ma la studia, la capisce, la abbraccia. Questa dedica è per te, che oggi diventi Dottoressa con lode vera: quella della vita. Ed è per lui. Per l’uomo che ogni notte chiude la porta, accende il motore e porta il mondo sulle spalle, tenendo il tuo cuore nel cassetto del cruscotto. Lui, che non ha tempo per spiegarsi, oggi in queste righe si è sentito visto. Finalmente. Perché la cultura, quando è grande, sa togliersi le scarpe davanti alla vita reale. Sa guardarla negli occhi, stanchi e bellissimi, e dirle: “Ti vedo. Ti capisco. Grazie di esistere.” Con l’orgoglio che trema, con la commozione che non si nasconde, con tutto il rispetto che meritate.