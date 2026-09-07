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Ceccano, la street art di e-distribuzione trasforma una cabina elettrica in un’opera dedicata alla storia dei Volsci

Redazione
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In via Giacomo Matteotti inaugurato il murale di Rocco Lancia. La Mater Matuta racconta il legame tra arte contemporanea e identità del territorio.

CECCANO – Una cabina elettrica trasformata in una tela d’arte, con un omaggio alla storia e alla tradizione di Ceccano. È stata inaugurata in via Giacomo Matteotti la nuova opera di e-distribuzione, realizzata dall’artista Rocco Lancia, nell’ambito del progetto che porta la street art sulle infrastrutture elettriche.

Il murale raffigura una Mater Matuta, antica divinità della natura venerata dai Volsci, il popolo che abitava l’antica Fabrateria, città volsco-romana. L’opera crea così un legame tra arte contemporanea, memoria culturale e identità del territorio, contribuendo anche alla valorizzazione dell’area e al decoro urbano.

L’inaugurazione in via Matteotti

Alla presentazione erano presenti il sindaco di Ceccano Andrea Querqui, gli assessori e i rappresentanti del Consiglio comunale dei Giovani del Comune di Ceccano, insieme ai rappresentanti di e-distribuzione: Daniele Malagigi, Responsabile UT Frosinone, Alessio Renda, Capo HSE UT Frosinone, Giulia Rizzotti, Capo Dispacciamento e Servizi UT Frosinone, Simone Scardella, Capo Blue Team Frosinone, e l’artista Rocco Lancia.

Un murale anche per la sostenibilità

La realizzazione dell’opera non si limita alla valorizzazione estetica della cabina. Per il murale è stata utilizzata una vernice specifica in grado di catturare lo smog e contribuire a rendere più pulita l’aria, con un’attenzione anche alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di e-distribuzione che sta trasformando le infrastrutture elettriche in un museo a cielo aperto diffuso in tutta Italia, attraverso opere capaci di dialogare con le comunità e raccontare la cultura dei territori.

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