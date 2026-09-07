Ausonia, due denunciati per furto aggravato e utilizzo di carte clonate

I Carabinieri della Stazione di Ausonia hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di due uomini di 25 e 27 anni. Secondo l’accusa, sarebbero coinvolti nell’organizzazione di un furto di carburante.

AUSONIA – Due uomini, di 25 e 27 anni, entrambi di origine campana, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Ausonia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. I due sono ritenuti responsabili, secondo l’ipotesi accusatoria, di concorso in furto aggravato e utilizzo indebito di strumenti di pagamento clonati.

L’indagine è partita dall’arresto di un giovane di 22 anni, anch’egli di origine campana, sorpreso lo scorso 15 febbraio dai militari mentre effettuava un furto di carburante presso un distributore della zona.

Gli accertamenti successivi, condotti attraverso le banche dati, l’analisi dei tabulati telefonici e la raccolta di ulteriori informazioni, avrebbero consentito di individuare i due denunciati quali presunti organizzatori e mandanti del furto ai danni del titolare dell’impianto.

Al termine dell’attività investigativa, i Carabinieri hanno quindi proceduto alla denuncia dei due uomini, ritenuti coinvolti nella vicenda.

Le persone denunciate sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.