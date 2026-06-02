Da Monte San Giovanni Campano a Piazza di Siena: Mia Farina protagonista nella capitale dell’equitazione

Ci sono luoghi che ogni giovane cavaliere sogna almeno una volta nella vita. Luoghi dove la storia dell’equitazione si intreccia con il presente, dove hanno gareggiato campioni olimpici e leggende di questo sport. Uno di questi è senza dubbio Piazza di Siena, il concorso ippico più prestigioso d’Italia, che quest’anno ha celebrato la sua 100ª edizione nella straordinaria cornice di Villa Borghese a Roma. Tra i protagonisti di questo evento storico c’era anche una giovane amazzone di Monte San Giovanni Campano, che con impegno, passione e determinazione sta costruendo il proprio percorso sportivo: Mia Farina.

L’allieva del Centro Ippico Piceno, in sella a Frizzle Zizzle, è stata infatti convocata dal Comitato Regionale FISE Marche per rappresentare la regione nella prestigiosa Coppa del Presidente Cavalli, una delle competizioni più importanti dedicate ai giovani talenti dell’equitazione italiana. Per Mia si è trattato di un debutto assoluto in un contesto di tale prestigio. Varcare i cancelli di Villa Borghese e accedere al celebre Galoppatoio di Piazza di Siena, a pochi passi dall’ovale che da un secolo ospita i migliori cavalieri del mondo, è stata un’emozione difficile da descrivere. Un’esperienza che ogni giovane atleta custodisce tra i ricordi più preziosi della propria carriera. Il fine settimana romano è iniziato con il Master Silver, dove Mia e Barichello hanno affrontato con coraggio la categoria da 125 centimetri in un campo impegnativo e ricco di fascino. Dopo una prova iniziale inevitabilmente condizionata dall’emozione dell’esordio, la giovane amazzone ha saputo crescere gara dopo gara, mostrando carattere, concentrazione e una notevole capacità di adattamento. Il momento più importante è arrivato nel fine settimana con la Coppa del Presidente Cavalli, dove Mia e Frizzle Zizzle hanno contribuito al brillante quinto posto finale della rappresentativa marchigiana, guidata dal capo équipe Antonio Tabarini. Un risultato che premia il lavoro di squadra e conferma il valore tecnico dei giovani binomi selezionati per l’evento. Ad accompagnare Mia in questa importante esperienza c’erano anche Gianni Govoni, cavaliere olimpico e figura di riferimento del salto ostacoli italiano, e Gerardo Filone, che seguono abitualmente il suo percorso sportivo. Un supporto tecnico di altissimo livello che rappresenta un’opportunità preziosa per una giovane atleta desiderosa di continuare a crescere e migliorarsi. La partecipazione di Mia Farina alla 100ª edizione di Piazza di Siena rappresenta molto più di una semplice presenza in gara: è il riconoscimento di un percorso costruito con dedizione, sacrificio e passione. Un risultato che rende orgogliosa non solo la sua famiglia e il suo team, ma anche il territorio di Monte San Giovanni Campano, che può guardare con soddisfazione a una giovane atleta capace di portare il proprio talento sui campi più prestigiosi dell’equitazione nazionale. Per Mia questa non è un punto di arrivo, ma una tappa importante di un viaggio appena iniziato. E se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro promette davvero bene.