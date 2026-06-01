Sora – ​Frode ai fondi regionali: sequestro preventivo per due persone

Un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza ha portato nei giorni scorsi al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni e somme di denaro nei confronti di due persone residenti nel territorio sorano.

​Il provvedimento nasce da un’articolata attività investigativa avviata nel 2024 dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora. Al centro delle indagini, la posizione di un’imprenditrice locale che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe riuscita a ottenere l’assegnazione di un bando della Regione Lazio destinato alla formazione aziendale. ​Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, attraverso una serie di artifizi e raggiri, avrebbe presentato la documentazione necessaria per aggiudicarsi il finanziamento pubblico pur essendo, di fatto, priva dei requisiti minimi previsti dal bando. Le indagini, condotte con il supporto specialistico della Guardia di Finanza, hanno permesso di delineare il presunto modus operandi e di ricostruire l’intera dinamica della vicenda, confermando l’indebita percezione dei fondi. ​Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari un decreto di sequestro preventivo. Il blocco dei beni è finalizzato alla confisca per equivalente dell’intera somma indebitamente ottenuta, al fine di garantire il recupero delle risorse pubbliche sottratte al bilancio regionale.