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Attenzione alla velocità: ecco il calendario degli autovelox nel Lazio (1-7 giugno 2026)

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Se avete in programma spostamenti sulle strade del Lazio durante la prima settimana di giugno, è fondamentale prestare particolare attenzione ai limiti di velocità.
La Polizia Stradale ha reso nota la programmazione settimanale dei controlli elettronici della velocità, attiva dal 1° al 7 giugno 2026. ​Per aiutarvi a viaggiare in sicurezza e prevenire spiacevoli sanzioni, riportiamo di seguito il calendario completo dei rilevamenti previsto per i prossimi giorni: ​02/06/2026: SS148 Pontina (LT) ​04/06/2026: SS1 Aurelia (VT) ​05/06/2026: SP277 Asse Attrezzato Frosinone (FR) ​06/06/2026: A24 Roma-Teramo (RM) ​07/06/2026: A12 Roma-Civitavecchia (RM) ​Si invitano tutti gli automobilisti a mantenere una condotta di guida prudente, rispettando sempre i limiti imposti dal codice della strada, non solo in prossimità dei controlli segnalati ma su tutta la rete viaria regionale. ​Viaggiare con consapevolezza è il primo passo per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
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