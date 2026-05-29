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Regione Lazio – Online il bando da un milione di euro per i Comuni lacuali

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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L’assessore Ghera: «Abbiamo raddoppiato i fondi per promuovere la valorizzazione dei laghi laziali»
È online il bando destinati ai comuni lacuali per interventi di miglioramenti dei litorali balneabili del Lazio. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera, per il 2026 ha stanziato il 50% in più rispetto agli anni passati arrivando a finanziare 1 milione di euro di interventi rispetto ai 600mila euro del 2025. I Comuni interessati potranno richiedere il contributo per attuare interventi di miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per il 2026 al fine di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali. In relazione alle domande pervenute, i fondi saranno distribuiti con il seguente criterio: 30% in funzione della popolazione residente, come rilevata dall’ultimo censimento ISTAT disponibile; 70% in funzione dell’estensione lineare complessiva degli arenili, di ciascun comune, destinati alla balneazione nell’anno 2025. «Abbiamo raddoppiato i fondi per promuovere ancora di più la valorizzazione delle bellezze della nostra Regione. Il patrimonio lacuale presente nel Lazio consentirà ai Comuni interessati di poter rendere sempre più fruibili i litorali dei laghi, favorendo l’attrattività turistica e commerciale dei territori», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.
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