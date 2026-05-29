​L’Università di Cassino brilla alla University Management Competition 2026: il team “LAME srl” conquista il podio nazionale

​Grande successo per gli studenti dell’Ateneo cassinate alla 15ma edizione del prestigioso Business Game: medaglia d’argento in una sfida digitale che ha coinvolto oltre 1000 universitari da tutta Italia.

Il talento e le competenze gestionali dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si confermano ai vertici nazionali. Lo scorso 26 maggio, in occasione della finalissima della University Management Competition (UMC) 2026, il team cassinate “LAME srl” ha conquistato un prestigioso secondo posto, distinguendosi in una competizione che ha visto sfidarsi le migliori menti accademiche d’Italia nei campi dell’ingegneria gestionale e dell’economia. ​La sfida ​La 15ma edizione dell’UMC, coordinata da The Business Game Srl, ha messo alla prova oltre 1000 studenti provenienti da 10 diversi atenei italiani. Dopo una selezione rigorosa che ha visto 44 squadre accedere alle semifinali, solo 10 team — tra cui i rappresentanti dell’Università di Cassino — sono approdati alla finalissima, una maratona di quattro ore caratterizzata da simulazioni di mercato altamente complesse. ​Il team cassinate, composto dagli studenti Elena Necci, Mario Papetti e Alessandro Di Folca, ha saputo gestire con abilità strategica la propria azienda virtuale, confrontandosi con scenari di mercato dinamici e competitivi, dimostrando una capacità decisionale e una visione manageriale di alto profilo. Il gradino più alto del podio è andato al team “Lava e Asciuga Group” dell’Università di Padova, ma la performance del gruppo laziale è stata salutata come una grande prova di valore. ​L’orgoglio dell’Ateneo ​La soddisfazione è palpabile tra i docenti dell’Ateneo. Il prof. Marco Greco, Presidente del Corso di Studi in Ingegneria, ha commentato con entusiasmo il risultato: «Da oltre dieci anni offriamo ai nostri allievi la possibilità di “toccare con mano” i contenuti che insegniamo in classe, ancor prima che inizino i loro tirocini aziendali. Vedere Elena, Mario e Alessandro sul podio di questa competizione nazionale è una grande soddisfazione per tutti noi». ​Che cos’è il Business Game ​La University Management Competition non è una semplice gara, ma uno strumento di formazione all’avanguardia. Attraverso una simulazione che replica fedelmente le dinamiche di un contesto aziendale reale, gli studenti si trasformano in veri e propri manager. L’obiettivo è massimizzare le performance dell’impresa virtuale attraverso scelte strategiche mirate, bilanciando obiettivi di breve e lungo periodo. ​Questa metodologia, che integra la teoria accademica con la pratica sul campo, si è rivelata vincente: lo studente diventa il vero protagonista del proprio apprendimento, trasformando concetti astratti in soluzioni concrete per risolvere problemi gestionali reali. Un successo, quello di “LAME srl”, che conferma l’impegno dell’Università di Cassino nel formare professionisti pronti per le sfide dell’industria moderna.