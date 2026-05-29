Il mito Porsche Carrera torna a ruggire: l’Abruzzo accoglie il grande raduno del “Carrera Owner Group”

Il 30 e 31 maggio circa 90 equipaggi da tutta Italia si ritroveranno per la terza edizione del raduno nazionale. Un viaggio tra velocità, cultura e tradizioni tra il reatino e il cuore dell’Abruzzo. Sarà un weekend all’insegna della passione motoristica più pura quello che sta per abbattersi sul Centro Italia. Il 30 e il 31 maggio torna, infatti, la terza edizione dell’evento dedicato al mito “Porsche Carrera” più grande d’Italia. A guidare la carica è ancora una volta il “Carrera Owner Group” (C.O.G.), capitanato dall’instancabile Claudio Talocci, pronto a portare sulle strade circa 90 equipaggi provenienti da ogni angolo dello stivale. ​Un programma tra pista e paesaggi mozzafiato ​Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto il gruppo attraversare l’alto Lazio, le Marche e l’Umbria, quest’anno la rotta punta decisa verso l’Abruzzo. ​L’evento prenderà il via dalla pista “La Mola” (S. Giovanni Reatino), dove il reparto sportivo del gruppo darà vita al format “GUIDARE & MANGIARE”: una vera e propria scuola di guida e teatro di convivialità. A supervisionare i partecipanti, che avranno l’occasione di testare le proprie vetture nel loro habitat naturale, saranno due volti noti e amatissimi dal gruppo: gli istruttori ed ex piloti Mario Sakamoto e Gianluca Sansoni. ​L’Aquila, cuore pulsante della kermesse ​Esaurita l’adrenalina in pista, la carovana si muoverà alla volta della provincia dell’Aquila. Dopo una sosta conviviale a Carsoli, le iconiche vetture di Stoccarda attraverseranno il suggestivo Altopiano delle Rocche per arrivare nel capoluogo abruzzese, quest’anno orgogliosamente insignito del titolo di Capitale Italiana della Cultura. La cornice della “Fontana Luminosa” accoglierà le auto, che diventeranno protagoniste anche nel centro città, dove la serata proseguirà con le premiazioni ufficiali e una festa con dj set. ​La giornata di domenica si aprirà nuovamente presso la Fontana Luminosa, per poi spostarsi all’interno dell’“Aeroporto dei Parchi”, scenario della seconda prova di abilità firmata “GUIDARE & MANGIARE”. ​Gran finale a Campo Imperatore ​Il gran finale è riservato a uno dei luoghi simbolo del motociclismo e dell’automobilismo mondiale: la pianura di Campo Imperatore. Qui, ai piedi del Monte Camicia e del Gran Sasso, il gruppo si ritroverà presso il celebre “Ristoro Mucciante” per il pranzo conclusivo, che segnerà il momento dei saluti finali e delle ultime premiazioni. ​Oltre la passione: l’impegno del C.O.G. ​Quello del 30 e 31 maggio è solo uno dei tanti appuntamenti in calendario per il Carrera Owner Group. Il sodalizio guidato da Claudio Talocci si conferma una realtà dinamica e presente sul territorio, distinguendosi non solo per la valorizzazione del marchio Porsche, ma anche per il costante impegno in numerose iniziative, incluse quelle di natura benefica che vedono il club protagonista durante tutto l’anno. ​Un appuntamento imperdibile, dunque, non solo per i cultori del brand tedesco, ma per tutti coloro che amano il connubio tra motori, cultura e il piacere di stare insieme.