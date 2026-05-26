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Piedimonte San Germano – Stellantis, il presidente Rocca incontra gli operai

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano I lavoratori e i rappresentanti sindacali di Fim Cisl Frosinone, Fiom, Uilm e Fismic si sono riuniti per incontrare il Presidente della Regione Lazio, presente sul posto per un confronto diretto e strutturato sul futuro del sito produttivo e del suo cruciale indotto.
Al centro del dibattito, le forti preoccupazioni emerse all’indomani dell’Investor Day del 21 maggio, durante il quale il nuovo CEO del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, ha tracciato le linee guida globali e le nuove strategie industriali del gruppo. ​Sindacati e maestranze chiedono a gran voce certezze sui volumi produttivi, sulla salvaguardia dei posti di lavoro e su investimenti concreti che possano garantire la centralità del plant laziale nella transizione ecologica, scongiurando il rischio di un progressivo ridimensionamento. ​Il faccia a faccia con i vertici della Regione Lazio segna l’avvio di un percorso di pressione istituzionale: l’obiettivo comune è l’apertura immediata di un tavolo di monitoraggio permanente che metta al sicuro non solo il futuro della fabbrica di Cassino, ma anche le migliaia di famiglie collegate alle aziende della componentistica e dei servizi del territorio.
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