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Trevi nel Lazio – Francesco Graziani è il nuovo sindaco

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Le urne hanno dato il loro verdetto. Francesco Graziani è il nuovo sindaco di Trevi nel Lazio.
​I cittadini del borgo in provincia di Frosinone si sono recati in massa ai seggi, registrando un’affluenza notevole che ha superato l’81%. Un segnale chiaro di quanto la comunità locale sentisse l’importanza di questo appuntamento per il futuro del territorio. ​Al termine dello spoglio, l’entusiasmo della lista a sostegno di Graziani è esploso per quella che si profila come una nuova stagione amministrativa. Il neo-eletto sindaco eredita la guida del Comune con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale, potenziare i servizi ai cittadini e rilanciare l’economia e il turismo legati allo splendido scenario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
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