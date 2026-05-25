Isola del Liri si mobilita per l’occupazione: l’8 giugno arriva il grande evento territoriale

Sicurezza, opportunità e networking al centro della manifestazione promossa da Eustachio Pisani SRLS e Openjobmetis. Un ponte concreto tra aziende, giovani e disoccupati della provincia di Frosinone.

Il mercato del lavoro della provincia di Frosinone si dà appuntamento a Isola del Liri per una giornata interamente dedicata all’occupazione, all’orientamento e alla tutela dei lavoratori. Lunedì 8 giugno 2026, la prestigiosa cornice della Galleria Eustachio Pisani ospiterà la manifestazione “Isola del Liri per il Lavoro – Opportunità del territorio e tutela dei lavoratori”. ​L’evento, nato dall’iniziativa di Eustachio Pisani SRLS in stretta collaborazione con la nota agenzia per il lavoro Openjobmetis, gode dei prestigiosi patrocini del Comune di Isola del Liri e della Regione Lazio. Si tratta di una risposta sinergica e concreta alle necessità occupazionali e formative di un territorio che esprime una forte volontà di crescita economica e sociale. ​L’obiettivo cardine della giornata è l’incontro diretto. All’interno della Galleria saranno allestiti spazi dedicati ad aziende, recruiter e realtà produttive locali, pronti a svolgere attività di selezione, raccolta dei curricula e colloqui conoscitivi. Un’occasione imperdibile pensata per un pubblico trasversale: dagli studenti delle scuole superiori prossimi al diploma, ai giovani in cerca di prima occupazione, fino ai disoccupati e a chiunque desideri reinserirsi nel circuito produttivo provinciale. ​La manifestazione ha già catalizzato un forte interesse da parte del tessuto imprenditoriale e del terzo settore, registrando importanti adesioni. ​Accanto alle intense attività di recruiting, l’evento offrirà un ricco panel formativo e informativo. La mattinata ospiterà infatti un importante convegno accreditato della durata di 4 ore (dalle ore 9:30 alle 13:30), valido come aggiornamento gratuito per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Esperti del settore e tecnici qualificati in ambito security e risorse umane approfondiranno i temi caldi degli infortuni in itinere, delle malattie professionali e della rappresentatività dei diritti, offrendo un focus specialistico di altissimo livello. ​Dopo la pausa pranzo, i riflettori si sposteranno, a partire dalle ore 15:00, sulla sessione pomeridiana interamente dedicata ai diritti dei lavoratori e alle misure di supporto per inoccupati e disoccupati. Un momento di forte utilità sociale per conoscere gli strumenti di inserimento e i servizi attivi sul territorio. ​La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Le aziende e i cittadini interessati a riservare il proprio posto o a ricevere maggiori informazioni possono registrarsi tramite i canali ufficiali dell’organizzazione o scansionando il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell’evento. Come ricorda il claim dell’iniziativa: “Il lavoro è il motore del nostro territorio. Costruiamolo insieme”. ​Il Programma in sintesi: ​Ore 9.00: Accoglienza e registrazione partecipanti ​Ore 9.30: Saluti istituzionali delle autorità ​Ore 9.30 – 13.30: Convegno di aggiornamento RLS (Focus su infortuni in itinere, malattie professionali e sicurezza) ​Ore 13.30: Pausa pranzo ​Ore 15.00: Sessione pomeridiana: diritti dei lavoratori e supporto a inoccupati e disoccupati ​Ore 17.30: Conclusioni