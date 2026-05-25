Isola del Liri si mobilita per l’occupazione: l’8 giugno arriva il grande evento territoriale

Sicurezza, opportunità e networking al centro della manifestazione promossa da Eustachio Pisani SRLS e Openjobmetis. Un ponte concreto tra aziende, giovani e disoccupati della provincia di Frosinone.
Il mercato del lavoro della provincia di Frosinone si dà appuntamento a Isola del Liri per una giornata interamente dedicata all’occupazione, all’orientamento e alla tutela dei lavoratori. Lunedì 8 giugno 2026, la prestigiosa cornice della Galleria Eustachio Pisani ospiterà la manifestazione “Isola del Liri per il Lavoro – Opportunità del territorio e tutela dei lavoratori”. L’evento, nato dall’iniziativa di Eustachio Pisani SRLS in stretta collaborazione con la nota agenzia per il lavoro Openjobmetis, gode dei prestigiosi patrocini del Comune di Isola del Liri e della Regione Lazio. Si tratta di una risposta sinergica e concreta alle necessità occupazionali e formative di un territorio che esprime una forte volontà di crescita economica e sociale. L’obiettivo cardine della giornata è l’incontro diretto. All’interno della Galleria saranno allestiti spazi dedicati ad aziende, recruiter e realtà produttive locali, pronti a svolgere attività di selezione, raccolta dei curricula e colloqui conoscitivi. Un’occasione imperdibile pensata per un pubblico trasversale: dagli studenti delle scuole superiori prossimi al diploma, ai giovani in cerca di prima occupazione, fino ai disoccupati e a chiunque desideri reinserirsi nel circuito produttivo provinciale. La manifestazione ha già catalizzato un forte interesse da parte del tessuto imprenditoriale e del terzo settore, registrando importanti adesioni. Accanto alle intense attività di recruiting, l’evento offrirà un ricco panel formativo e informativo. La mattinata ospiterà infatti un importante convegno accreditato della durata di 4 ore (dalle ore 9:30 alle 13:30), valido come aggiornamento gratuito per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Esperti del settore e tecnici qualificati in ambito security e risorse umane approfondiranno i temi caldi degli infortuni in itinere, delle malattie professionali e della rappresentatività dei diritti, offrendo un focus specialistico di altissimo livello. Dopo la pausa pranzo, i riflettori si sposteranno, a partire dalle ore 15:00, sulla sessione pomeridiana interamente dedicata ai diritti dei lavoratori e alle misure di supporto per inoccupati e disoccupati. Un momento di forte utilità sociale per conoscere gli strumenti di inserimento e i servizi attivi sul territorio. La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Le aziende e i cittadini interessati a riservare il proprio posto o a ricevere maggiori informazioni possono registrarsi tramite i canali ufficiali dell’organizzazione o scansionando il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell’evento. Come ricorda il claim dell’iniziativa: “Il lavoro è il motore del nostro territorio. Costruiamolo insieme”. Il Programma in sintesi: Ore 9.00: Accoglienza e registrazione partecipanti Ore 9.30: Saluti istituzionali delle autorità Ore 9.30 – 13.30: Convegno di aggiornamento RLS (Focus su infortuni in itinere, malattie professionali e sicurezza) Ore 13.30: Pausa pranzo Ore 15.00: Sessione pomeridiana: diritti dei lavoratori e supporto a inoccupati e disoccupati Ore 17.30: Conclusioni