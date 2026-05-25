Elezioni Comunali nella Provincia di Frosinone – I dati definitivi dell’affluenza. Trevi nel Lazio al top, Ripi e Cervaro in coda

Si sono chiuse ufficialmente alle ore 15:00 di questo lunedì le urne per i comuni della Provincia di Frosinone chiamati al rinnovo del consiglio comunale. I dati definitivi sull’affluenza alle urne delineano un quadro di forte partecipazione in alcune storiche roccaforti, pur registrando a livello generale una leggera flessione rispetto alle passate consultazioni elettorali.

Guardando ai dati complessivi provinciali relativi ai primi comuni scrutinati, la media dell’affluenza finale si attesta intorno al 70,50%, un dato in lieve calo rispetto al 72,08% registrato nella scorsa tornata elettorale. Il comune più virtuoso in assoluto per quanto riguarda la risposta degli elettori è Trevi nel Lazio, dove si è recato alle urne ben l’81,07% degli aventi diritto, un numero altissimo anche se di poco inferiore all’82,44% storico. Subito dietro si posizionano Guarcino, che chiude con un solido 78,53%, e Boville Ernica, che si attesta al 78,32% mettendo a segno un trend in crescita rispetto al 76,07% del passato. Ottima performance anche per Fontana Liri, dove ha votato il 78,19% dei cittadini. In controtendenza decisamente positiva si muove Pontecorvo, che con le prime sezioni pervenute vede l’affluenza parziale volare al 77,81%, superando nettamente il 76,46% delle scorse elezioni. Più staccata Patrica, che si ferma al 67,11% evidenziando un calo rispetto al precedente 71,14%. Nelle retrovie della partecipazione si piazza invece il comune di Ripi, che chiude le urne con il 62,54% di affluenza, registrando una leggera flessione rispetto al passato. Poco sotto troviamo Cervaro, dove ha votato il 60,84% degli aventi diritto, a fronte del 64,00% della scorsa tornata. Il dato più basso in percentuale spetta a Belmonte Castello con il 58,80%, che riesce comunque a migliorare il 56,19% delle scorse elezioni civiche. Con la chiusura definitiva dei seggi, le operazioni di spoglio delle schede sono iniziate immediatamente in tutti i municipi interessati. I primi verdetti ufficiali sui nuovi sindaci e sui consiglieri comunali che guideranno i territori sono attesi nel corso del pomeriggio.