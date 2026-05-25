Autovelox nel Lazio – La mappa dei controlli dal 25 al 31 maggio: ecco dove saranno le postazioni

​Controlli elettronici della velocità sulle grandi arterie regionali. Ecco il calendario completo diffuso da Astral Infomobilità e Polizia Stradale per evitare sanzioni e garantire la sicurezza. Nuova settimana di verifiche e controlli stringenti sulle strade del Lazio. La Regione Lazio e Astral Infomobilità, in collaborazione con la Polizia Stradale, hanno reso noto il calendario ufficiale della programmazione settimanale dei controlli elettronici della velocità, attivo da lunedì 25 a domenica 31 maggio 2026. ​L’obiettivo della campagna di monitoraggio resta fermo sulla prevenzione dei sinistri e sulla sensibilizzazione degli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità, soprattutto sui tratti stradali storicamente più critici e trafficati. ​Di seguito, la mappa giorno per giorno delle postazioni mobili previste sul territorio regionale: ​Il calendario dei controlli (25-31 Maggio) ​Martedì 26 maggio ​Strada: SP277 Asse Attrezzato ​Provincia: Frosinone (FR) ​Mercoledì 27 maggio ​Strada: SS675 Umbro Laziale ​Provincia: Viterbo (VT) ​Giovedì 28 maggio ​Strada: SS148 Pontina ​Provincia: Latina (LT) ​Sabato 30 maggio ​Strada: Autostrada A24 Roma-Teramo ​Provincia: Roma (RM) ​Domenica 31 maggio ​Strada: Autostrada A12 Roma-Civitavecchia ​Provincia: Roma (RM) ​Invito alla prudenza ​Le autorità ricordano che i dispositivi di controllo saranno debitamente segnalati sul posto, come previsto dalle normative vigenti. L’invito rivolto a tutti gli utenti della strada è quello di moderare la velocità, mantenere le distanze di sicurezza e prestare la massima attenzione alla guida, non solo per evitare pesanti sanzioni pecuniarie e la decurtazione dei punti dalla patente, ma per tutelare l’incolumità propria e degli altri automobilisti.