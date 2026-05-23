Il Frosinone in Serie A: la Regione Lazio incorona i leoni di Stirpe

I leoni giallazzurri tornano nel massimo campionato e la Pisana rende omaggio alla loro impresa. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio 2026, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricevuto e premiato nella prestigiosa Sala Tevere il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, insieme alla squadra, al mister e a tutto lo staff tecnico e societario.
Un riconoscimento ufficiale dovuto e fortemente voluto dalle istituzioni per celebrare la straordinaria cavalcata nel campionato di Serie B 2025/2026, culminata con il meritato ritorno nell’élite del calcio italiano. Durante la cerimonia, il governatore Rocca ha consegnato una targa celebrativa alla società ciociara, sottolineando non solo il valore sportivo dell’impresa, ma anche l’impatto positivo che il club ha sul territorio: ”Il Frosinone Calcio rappresenta un modello virtuoso di gestione sportiva, lungimiranza e attaccamento ai valori del territorio. Questa promozione in Serie A non è solo un traguardo atletico straordinario, ma un orgoglio per l’intera regione Lazio. Complimenti al presidente Stirpe, alla squadra e a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di crederci.” Emozionato ma visibilmente orgoglioso, il patron giallazzurro Maurizio Stirpe ha ringraziato le istituzioni a nome di tutto il club: ”Questo premio ci riempie di orgoglio. È il giusto coronamento di un anno di duro lavoro, sacrifici e programmazione rigorosa. Torniamo in Serie A con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di solido, grazie a un gruppo fantastico e a una piazza che merita questi palcoscenici.” All’evento ha partecipato una delegazione della squadra, visibilmente entusiasta per l’accoglienza calorosa nella Capitale. I calciatori hanno posato per le foto di rito con i vertici regionali, mostrando fieri i simboli di una promozione conquistata sul campo a suon di gol e grandi prestazioni. Il Frosinone si lascia alle spalle una Serie B logorante e competitiva, affrontata però con la mentalità della grande squadra. La promozione del club ciociaro restituisce al Lazio una seconda realtà nella massima serie, riaccendendo i riflettori su una provincia calcistica che negli ultimi anni ha dimostrato di saper fare calcio ad altissimi livelli. Ora, smaltiti i giusti festeggiamenti istituzionali, per la società giallazzurra sarà già tempo di pianificare il futuro. La Serie A 2026/2027 è dietro l’angolo, e il Frosinone ci arriverà, ancora una volta, a testa altissima.