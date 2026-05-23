GdF Roma – Cambio al vertice del Comando Interregionale dell’Italia Centrale: il Generale Magliocco subentra al Generale Cuneo

Ieri mattina, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea DE GENNARO, nella suggestiva cornice del complesso monumentale “Forte Aurelia” recentemente inaugurato a seguito della sua riqualificazione, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Gen. C.A. Fabrizio CUNEO (cedente) e il Gen. C.A. MAGLIOCCO (subentrante).
Il Gen. C.A. Fabrizio CUNEO, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, davanti alle massime Autorità civili, militari e religiose nonché alle rappresentanze dell’A.N.F.I. e delle A.P.C.S.M, ha rivolto ai Finanzieri del Lazio, dell’Abruzzo, della Sardegna e dell’Umbria parole di profonda gratitudine per il quotidiano impegno profuso nelle attività di prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità di matrice economica e finanziaria. Alla cerimonia ha preso parte una rappresentanza di personale Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri del contingente ordinario e dei comparti di specialità del Servizio Navale e Aereo, del Soccorso Alpino, del Servizio Cinofili e dell’Anti Terrorismo e Pronto Impiego che, unitamente a una esposizione in forma statica di mezzi moderni e autovetture appartenenti alla “Raccolta Veicoli Storici” del Museo Storico della Guardia di Finanza, hanno contribuito dare ulteriore rilievo all’evento. Il Comandante Generale ha formulato un caloroso ringraziamento e rivolto espressioni di profonda stima al Generale CUNEO ringraziandolo per il brillante lavoro svolto al servizio della Guardia di Finanza e quale Comandante Interregionale, e ha rivolto un sentito augurio di “buon lavoro” al Generale MAGLIOCCO nel nuovo incarico alla guida delle Fiamme Gialle dell’Italia Centrale. Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Magliocco, nato a Palermo il 18 luglio 1965, dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, ha fatto il suo ingresso nell’Accademia Ufficiali della Guardia di Finanza nel 1984. Ha frequentato il 28° Corso Superiore di Polizia Tributaria, è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e ha frequentato i master in “Diritto Tributario” ed “Economia dei Tributi” nonché i master di II livello in “International Management” e in “Scienze informative per la sicurezza”. Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi in tutti i settori che caratterizzano la vita del Corpo: – nei primi anni della carriera ha ricoperto incarichi operativi presso la 5^ Compagnia Roma, la Compagnia di Pomezia, il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria Roma, il Nucleo di Polizia Tributaria Regionale Sicilia nonché incarichi di staff presso il Comando Generale del Corpo. È stato, inoltre, Aiutante di Campo del Generale Ispettore dell’Italia Meridionale alla sede di Napoli; – a livello dirigenziale, sono stati a lui affidati il Nucleo di Polizia Tributaria Roma, il Nucleo di Polizia Tributaria Verona, il Comando Provinciale Verona, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e il Comando Provinciale Roma, il Comando Tutela Economia e Finanza e il Comando Regionale Toscana; – di assoluto rilievo gli incarichi espletati presso lo stato maggiore, ove è stato Capo Ufficio del Comandante Generale e Capo del V Reparto Comunicazione e Relazioni esterne. – quale Generale di Corpo d’Armata ha ricoperto l’incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza. È iscritto all’ordine dei giornalisti e abilitato all’esercizio della professione forense. Ha svolto attività di docenza presso l’Accademia del Corpo, la Scuola di Polizia Economico Finanziaria e la Scuola Superiore di Economia e Finanza. Inoltre, ha tenuto docenze accademiche su temi di diritto internazionale tributario presso l’Università degli studi di Verona e presso l’Università degli studi di Pisa. È stato membro e capo delegazione, anche per conto del Ministero degli Affari Esteri, in consessi internazionali e nell’ambito di programmi di cooperazione giudiziaria e di polizia. È coautore di diverse pubblicazioni di interesse tecnico professionale e autore di articoli riportati sulle principali riviste specializzate in materia tributaria e di contrasto alla criminalità organizzata e antiriciclaggio.