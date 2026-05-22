Minori scomparsi – A Roma Termini una giornata di sensibilizzazione con Polfer, Penelope Lazio e la Garante Monica Sansoni

Domenica 24 maggio iniziative dedicate a bambini e famiglie per la Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi. La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio: “Dare voce a chi da solo non può farlo è la giusta direzione”.

Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la stazione di Roma Termini, si svolgerà un’importante iniziativa dedicata alla Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, promossa dalla Polfer di Roma insieme all’associazione Penelope Lazio, con la partecipazione della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio. L’evento rappresenta un momento di incontro, informazione e confronto rivolto a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno drammatico e spesso sottovalutato come quello dei minori scomparsi. Nel corso della mattinata, presso lo stand della Polfer, saranno distribuiti il fumetto educativo di Penelope “Allarme al Parco”, spille e zainetti, oltre a materiale informativo e consigli utili per la prevenzione e la tutela dei più giovani. Sarà inoltre creato uno spazio dedicato all’ascolto e al dialogo, per riflettere insieme sull’importanza della protezione dei minori e sull’aiuto alle famiglie coinvolte in situazioni di scomparsa. L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio e l’associazione Penelope, recentemente rafforzato da un importante protocollo d’intesa volto a consolidare le attività di prevenzione, tutela e supporto sul territorio regionale. “La scomparsa dei minori rappresenta un fenomeno doloroso e complesso che richiede attenzione costante e un forte lavoro di rete – dichiara la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni –. È fondamentale la sinergia instaurata da tempo con l’associazione Penelope, che da anni si occupa di migliaia di casi con grande sensibilità e professionalità. Un impegno che merita attenzione e sostegno”. “Partecipo con molto interesse alle attività organizzate da Penelope in materia di tutela e protezione dei minori d’età, focus centrale dell’istituzione che rappresento. Dare voce a chi da solo non può farlo credo sia la giusta direzione. Questo accordo siglato rafforzerà ulteriormente l’impegno sul territorio regionale”, conclude Sansoni. L’appuntamento del 24 maggio vuole dunque essere non solo un’occasione di sensibilizzazione, ma anche un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e di impegno condiviso tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni impegnate nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.