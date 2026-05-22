​Lazio – 7,7 milioni per azzerare i debiti dei Comuni: la Regione lancia il piano per sbloccare gli investimenti locali

Meno debiti per gli enti locali e più risorse da spendere per i servizi ai cittadini. È questo il doppio binario su cui si muove l’ultima delibera approvata dalla Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca.

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, la Pisana ha dato il via libera formale alla procedura per l’estinzione anticipata dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni del territorio. Si tratta di un’operazione da 7,7 milioni di euro, già prevista dalla Legge di stabilità regionale 2026, che punta a dare una boccata d’ossigeno ai bilanci municipali. ​L’intervento riguarda nel dettaglio i mutui con scadenza successiva al 31 dicembre 2026 che risultano coperti integralmente da contributi regionali. L’obiettivo politico ed economico della misura è chiarissimo: alleggerire il peso dell’indebitamento degli enti locali per liberare immediatamente risorse fresche. Sbarazzandosi delle rate future, i Comuni del Lazio potranno infatti contare su una maggiore liquidità da destinare a capitoli di spesa caldi come la manutenzione del territorio, la realizzazione di opere pubbliche, il potenziamento dei servizi assistenziali e, più in generale, il miglioramento della qualità della vita nelle singole comunità. ​L’operazione è stata accolta con forte soddisfazione dai vertici della maggioranza regionale. In una nota congiunta, l’assessore Righini e il presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale, Marco Bertucci, hanno sottolineato come la delibera rappresenti un segnale politico tangibile di vicinanza ai territori, che passa dai fatti e non dalle parole. Secondo i due esponenti della Pisana, ridurre il debito significa creare le condizioni ideali per far partire una nuova stagione di investimenti e sviluppo. Il risanamento dei conti regionali portato avanti negli ultimi anni, spiegano, ha permesso oggi di destinare una cifra importante a un’operazione che rafforza l’intero sistema degli enti locali del Lazio, definita come una scelta di responsabilità istituzionale e di lungimirante visione politica. ​Il provvedimento non si esaurisce comunque in un aiuto isolato, ma si inserisce all’interno di una strategia molto più vasta e strutturata. La Regione Lazio sta infatti portando avanti da tempo un piano complessivo per la riduzione del debito e per il rafforzamento della sostenibilità finanziaria di tutto il sistema pubblico regionale. Con questo nuovo tassello, la Pisana punta a consolidare i propri conti, permettendo contemporaneamente alle amministrazioni comunali di guardare al futuro con maggiore serenità economica.