Frosinone – “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”. Il progetto ministeriale ha coinvolto gli studenti dei 4 comprensivi cittadini

Stamattina, a Frosinone, presso il Teatro Vittoria, organizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito VII , si è svolto l’evento “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”.

L’iniziativa, presentata dalla giornalista Aurora Folcarelli, ha visto la presenza, oltre del Questore della Provincia di Frosinone dott. Stanislao Caruso, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, del Sindaco di Frosinone Dott. Riccardo Mastrangeli, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ambito Territoriale di Frosinone Dott.ssa Laura Superchi, delle Autorità civili, militari e religiose locali. Il progetto, partecipato con grande entusiasmo ed interesse dagli studenti dei quattro comprensivi cittadini, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani su temi quali il contrasto alla violenza di genere, la lotta alle discriminazioni, la sicurezza stradale e ferroviaria, i rischi della rete, l’importanza dello sport e il rispetto delle diversità, attraverso il loro coinvolgimento diretto, tra cui il teatro e la recitazione. Le emozionanti esibizioni degli studenti si sono alternate agli interventi degli specialisti della Polizia di Stato: Comm. Capo Angelo Longo, Comm. Capo Valentina Lollobattista, Direttore Tecnico Superiore Psicologo Cristina Pagliarosi, Sost.Comm. Umbertina Picano, Ispettore Eugenio Folco e Ispettore Antonio Di Massimo. Presenti altresì i tecnici del Gruppo sportivo Fiamme Oro – Sezione Giovanile Marcianise con l’Ass.C.C.Antonio Brillantino, l’Ass.C. Francesco Rossano, l’Ag. Luca De Chiara, nonché l’atleta ciociaro Luigi Nalli. L’iniziativa si è conclusa con la consegna delle targhe ricordo da parte del Questore ai Dirigenti Scolastici degli istituti, quale segno di riconoscimento per l’impegno e la partecipazione dimostrati nell’ambito dell’iniziativa. Al termine dell’evento, gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare la mostra statica all’esterno del teatro; presenti poliziotti a bordo dell’ammiratissima Lamborghini, le unità cinofile e un team di artificieri. La giornata della legalità si è conclusa con il viaggio a bordo del pullman della Polizia di Stato che ha accompagnato gli studenti presso i rispettivi istituti.