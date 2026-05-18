​Record al Policlinico Tor Vergata: operata all’anca a 102 anni, torna in piedi dopo 48 ore

La sanità laziale celebra un piccolo grande miracolo di chirurgia e coordinamento assistenziale. Al Policlinico Tor Vergata, una paziente d’eccezione di ben 102 anni è stata sottoposta con successo a un delicato intervento di sostituzione dell’anca.

La notizia straordinaria, tuttavia, non risiede solo nella complessità dell’operazione legata all’età avanzata, ma nei tempi di recupero record: la donna è tornata in piedi ad appena 48 ore dalle dimissioni dalla sala operatoria. ​L’eccezionale traguardo è stato reso noto anche dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che attraverso i canali social ha voluto esprimere il proprio plauso pubblico ai camici bianchi della Capitale: “Un intervento complesso su una paziente d’eccezione. Grazie all’equipe del Policlinico Tor Vergata che è riuscita a far camminare, dopo appena 48 ore, una donna di 102 anni. Un grande lavoro di squadra studiato anche per prevenire nuove complicazioni e fratture”. ​Operare un paziente ultracentenario comporta sempre un elevato margine di rischio, legato soprattutto alle fragilità ossee e sistemiche tipiche dell’età. In questo caso, la perfetta sinergia tra chirurghi ortopedici, anestesisti, personale infermieristico e fisioterapisti ha permesso non solo di azzerare i rischi, ma di avviare una mobilizzazione precoce. Rimettere in piedi il paziente nel minor tempo possibile è infatti fondamentale in traumatologia geriatrica per prevenire complicanze respiratorie, cardiocircolatorie e la perdita di tono muscolare. ​L’operazione e il successivo e fulmineo decorso post-operatorio vengono indicati dalle istituzioni locali come un virtuoso modello da seguire. “Un esempio concreto della sanità che stiamo costruendo ogni giorno insieme a professionisti davvero straordinari”, ha concluso Rocca, celebrando lo scatto fotografico che ritrae la centenaria sorridente e circondata dall’equipe medica che le ha ridato l’autonomia.