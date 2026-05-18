Monti Aurunci – Un fine settimana di iniziative, attività ed eventi per celebrare la Settimana Europea dei Parchi (VIDEO)

Tre giorni dedicati alla natura, alla cultura, ai cammini e alla valorizzazione del territorio. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, il Parco Naturale dei Monti Aurunci diventerà il cuore pulsante della Settimana Europea dei Parchi, un evento di ampio respiro presentato ufficialmente nella Sala Sicurezza del Municipio di Formia. Un ricco programma di iniziative gratuite animerà il quadrante compreso tra Itri, Formia, Maranola, Monte Altino e il Rifugio Pornito, sotto il claim evocativo #UnitiDallaNatura.
La conferenza stampa ha visto la partecipazione di figure chiave del territorio: il sindaco di Formia Gianluca Taddeo con l’assessore al Turismo Giovanni Valerio, il sindaco di Itri Andrea Di Biase e il presidente del Parco Riviera di Ulisse Massimo Giovanchelli. Tutti hanno espresso la volontà di fare rete per migliorare la fruibilità delle aree protette, in sinergia strategica con la Regione Lazio. A tracciare la linea politica del cambiamento è stato il presidente del Parco Aurunci, Vincenzo Fedele: ”La strada intrapresa è caratterizzare il Parco come luogo vivo, vivace, produttivo. Le nostre bellezze ambientali e naturalistiche, montagne, mare, costiera e la biodiversità custodita da questi contesti non possono restare soltanto una bella cartolina da esibire. I nostri luoghi – ha rimarcato il presidente del Parco Aurunci, Vincenzo Fedele – vanno messi a regime, vanno aperti per essere vissuti e per poter assumere il ruolo di strumenti di crescita economica a beneficio delle comunità del territorio. A Bruxelles l’assessore regionale Giancarlo Righini e l’europarlamentare Nicola Procaccini, alla cerimonia ufficiale di apertura della Settimana dei Parchi, hanno sottolineato il cambio di passo e di paradigma nella gestione delle aree protette per cui, oltre ad essere tutelate, vanno vissute con pienezza. Un cambio di passo netto e definitivo”. Il presidente Fedele e il sindaco Taddeo hanno inoltre confermato la comune volontà di collaborare per l’apertura a Formia di una sede distaccata del Parco Monti Aurunci. Da venerdì a domenica si terranno escursioni e visite guidate, voli in mongolfiera, convegni, degustazioni di enogastronomia locale e promozione delle produzioni artigianali, attività sportive, concerti con gli artisti Antonio Petrone e Marco Viccaro Bucalone. Il direttore del Parco, Giorgio De Marchis, ha sottolineato la totale accessibilità dell’evento: “Saranno tre giornate ricche di attrazioni per soddisfare un pubblico vasto e diversificato. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita, anche se per alcune specifiche attività sarà necessaria la prenotazione”. Il Programma dell’Evento Venerdì 22 Maggio: L’apertura e il Woodpark Il sipario si alzerà nel pomeriggio a Itri. Dalle ore 14:00 alle 18:00 l’appuntamento è con l’apertura del Woodpark (con ingressi gratuiti eccezionalmente prenotabili su woodpark.it). Alle ore 15:00 si terrà l’accoglienza ufficiale dei partecipanti, in contemporanea con la partenza dell’escursione archeologica a Sant’Andrea (Campodimele), curata dall’Associazione Archeologia Diffusa. Spazio anche allo sport alle 17:00 con le attività di orienteering dell’ASD TNT, prima di chiudere la giornata alle 18:00 all’Ostello Ossigeno per un aperitivo con proposte culinarie locali e musica live. Sabato 23 Maggio: Voli in mongolfiera e il grande convegno Il sabato si aprirà all’insegna del brivido e della meraviglia: alle ore 08:00, presso l’Area del Pellegrino – Monte Altino, sarà possibile effettuare un volo in mongolfiera al mattino curato da Cilento Mongolfiere (attività che replicherà al tramonto, a partire dalle ore 17:00). Il pomeriggio si sposterà a Maranola e Formia: alle 16:00 lo spettacolo del gruppo sbandieratori in Piazza Antonio Ricca, seguito alle 17:00, presso il Centro “Angelo De Santis” di Maranola, dal prestigioso convegno istituzionale “Uniti nella natura tra ecologia e sviluppo nei Parchi del Lazio”. All’incontro prenderanno parte i massimi vertici regionali ed europei, tra cui l’eurodeputato Nicola Procaccini, gli assessori regionali Giancarlo Righini (Agricoltura e Parchi) ed Elena Palazzo (Turismo e Ambiente), e il direttore della programmazione economica Paolo Alfarone, coordinati dal giornalista Loris Fratarcangeli. La serata si concluderà con l’inaugurazione della mostra fotografica “Naturalmente Lazio” (ore 18:00) e il suggestivo concerto al tramonto con Marco Viccaro Bucalone (ore 20:00). Domenica 24 Maggio: Trekking, MTB e folklore L’ultima giornata replicherà i voli in mongolfiera (ore 08:00 e ore 17:00) e vedrà l’apertura, dalle 10:30, degli stand dei Parchi del Lazio con attività e laboratori per famiglie. La domenica sarà decisamente “active”: alle 14:30 partirà l’escursione guidata di trekking per Monte Redentore, mentre per gli amanti delle due ruote sono previste partenze scaglionate in MTB (ore 11:00, 13:00, 15:00 e 17:00). Dopo l’esibizione dei gruppi folkloristici (ore 17:00) e il consueto aperitivo trek al rientro dalle escursioni (ore 19:00), la kermesse si chiuderà in bellezza alle ore 20:00 con il concerto del Sestetto di Antonio Petronio in “Danza la terra”. Info utili e prenotazioni Le attività come i voli in mongolfiera, le escursioni guidate di trekking e le uscite in MTB (con partenza dall’Area del Pellegrino) sono completamente gratuite ma a posti limitati. È pertanto vivamente consigliata la prenotazione. Per consultare il programma dettagliato dei laboratori e per le modalità di prenotazione, è possibile visitare il sito ufficiale www.parcoaurunci.it, il portale regionale parchilazio.it o i canali social del Parco. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO. ASCOLTATE LE VOCI DEI PROTAGONISTI.