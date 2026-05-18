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​Controlli della velocità nel Lazio: ecco la mappa degli autovelox dal 18 al 24 maggio

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Nuova settimana di verifiche sulle strade della regione da parte della Polizia Stradale. Massima attenzione sulle grandi arterie e sulle provinciali: coinvolte le province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.
Riparte la pianificazione settimanale dei controlli elettronici della velocità sulle strade del Lazio. Astral Infomobilità, in collaborazione con la Polizia Stradale e la Regione Lazio, ha diffuso il calendario delle postazioni autovelox attive da oggi, lunedì 18 maggio, a domenica 24 maggio 2026. ​L’obiettivo della campagna, accompagnata dal consueto appello “rispetta i limiti di velocità”, resta quello di prevenire gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza stradale sui tratti storicamente più critici e trafficati della regione. ​Di seguito il dettaglio dei giorni e delle strade interessate dai controlli: ​Il calendario dei controlli (18-24 maggio) ​Lunedì 18 maggio ​SS148 Pontina (Provincia di Latina) ​SP277 Asse Attrezzato Frosinone (Provincia di Frosinone) ​Mercoledì 20 maggio ​SS675 Umbro Laziale (Provincia di Viterbo) ​Venerdì 22 maggio ​SS4 Salaria (Provincia di Rieti) ​ ​Le autorità ricordano che la pubblicazione del calendario ha una finalità prettamente preventiva e non sanzionatoria, volta a sensibilizzare gli automobilisti sulla necessità di moderare l’andatura. I controlli potranno essere effettuati sia con postazioni mobili che con l’ausilio delle pattuglie della Polizia Stradale. Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione e il rigido rispetto dei limiti di velocità vigenti sui singoli tratti stradali.
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