​Controlli della velocità nel Lazio: ecco la mappa degli autovelox dal 18 al 24 maggio

Nuova settimana di verifiche sulle strade della regione da parte della Polizia Stradale. Massima attenzione sulle grandi arterie e sulle provinciali: coinvolte le province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.
Riparte la pianificazione settimanale dei controlli elettronici della velocità sulle strade del Lazio. Astral Infomobilità, in collaborazione con la Polizia Stradale e la Regione Lazio, ha diffuso il calendario delle postazioni autovelox attive da oggi, lunedì 18 maggio, a domenica 24 maggio 2026. L’obiettivo della campagna, accompagnata dal consueto appello “rispetta i limiti di velocità”, resta quello di prevenire gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza stradale sui tratti storicamente più critici e trafficati della regione. Di seguito il dettaglio dei giorni e delle strade interessate dai controlli: Il calendario dei controlli (18-24 maggio) Lunedì 18 maggio SS148 Pontina (Provincia di Latina) SP277 Asse Attrezzato Frosinone (Provincia di Frosinone) Mercoledì 20 maggio SS675 Umbro Laziale (Provincia di Viterbo) Venerdì 22 maggio SS4 Salaria (Provincia di Rieti) Le autorità ricordano che la pubblicazione del calendario ha una finalità prettamente preventiva e non sanzionatoria, volta a sensibilizzare gli automobilisti sulla necessità di moderare l’andatura. I controlli potranno essere effettuati sia con postazioni mobili che con l’ausilio delle pattuglie della Polizia Stradale. Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione e il rigido rispetto dei limiti di velocità vigenti sui singoli tratti stradali.