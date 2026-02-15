Regione – Alberi monumentali, pubblicato l’avviso per il sostegno a interventi di tutela e valorizzazione nel Lazio

La Regione Lazio, attraverso Arsial, rafforza il proprio impegno nella tutela del patrimonio arboreo di pregio con l’approvazione di un avviso pubblico finalizzato a sostenere esami diagnostici, interventi di manutenzione e azioni di valorizzazione sugli esemplari arborei del territorio regionale proposti come Alberi Monumentali d’Italia (AMI).

Il contributo previsto può coprire fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 2.500 euro per ciascun albero monumentale. Il massimale può essere incrementato in specifiche situazioni: nel caso in cui un singolo beneficiario abbia la titolarità di più alberi monumentali, il contributo è elevabile di 1.000 euro per ogni albero aggiuntivo al primo, fino a un massimo complessivo di 4.500 euro. Qualora, invece, si tratti di formazioni vegetali monumentali – come filari, alberate o insiemi omogenei – il contributo massimo può raggiungere i 5.000 euro. Possono presentare istanza tutti i soggetti cui compete la gestione dell’Albero Monumentale, indipendentemente dalla loro natura giuridica. “Con questo Avviso la Regione Lazio conferma la propria attenzione verso un patrimonio naturale che rappresenta non solo un valore ambientale, ma anche storico, culturale e identitario per i nostri territori. Gli Alberi Monumentali sono testimoni viventi della nostra storia e meritano interventi qualificati di tutela e valorizzazione. Mettiamo a disposizione risorse concrete per supportare chi se ne prende cura, con l’obiettivo di garantire la loro conservazione e trasmetterli alle future generazioni”, ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, ai Parchi, alle Foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. Le domande di manifestazione di interesse dovranno essere presentate entro il 13 aprile.