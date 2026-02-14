Cassino – Sicurezza: controllo straordinario della Polizia di Stato

Sotto la lente il Quartiere Colosseo e la Stazione Ferroviaria. Identificate oltre 130 persone.

Continua la stretta delle forze dell’ordine sulla sicurezza cittadina nella città martire. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, seguendo le direttive impartite dal Questore di Frosinone, il Dott. Stanislao Caruso. ​L’operazione ha visto il coordinamento tra gli agenti del locale Commissariato di P.S. e il supporto specialistico del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. L’obiettivo dichiarato è duplice: prevenire la commissione di reati predatori e garantire un presidio visibile nelle zone considerate più sensibili per l’ordine pubblico. ​L’attività non è stata casuale, ma ha interessato aree strategiche e punti nevralgici della città spesso segnalati per criticità legate alla sicurezza: ​Quartiere Colosseo: Monitorato con attenzione per prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità. ​Piazza San Giovanni e Stazione Ferroviaria: Luoghi di grande afflusso di pendolari e passeggeri, considerati “sensibili” per il transito di persone sospette. ​Arterie Stradali: Presidiate le principali vie d’accesso e d’uscita della città per monitorare i flussi veicolari. ​ ​Il dispositivo di sicurezza ha messo in campo 6 posti di controllo, producendo i seguenti risultati: ​Oltre 130 persone identificate e sottoposte a verifica documentale. ​22 veicoli fermati per accertamenti sulla regolarità del transito e del possesso dei documenti di guida. ​L’attività si inserisce in un piano di prevenzione più ampio volto a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare in modo capillare ogni forma di illegalità. ​La Questura di Frosinone ha già confermato che questo non rimarrà un episodio isolato. Nei prossimi giorni, ulteriori servizi straordinari saranno estesi ad altre realtà della provincia, mantenendo alta la guardia su tutto il territorio ciociaro.