Maltempo nel Lazio – Scatta l’allerta arancione per sabato 14 febbraio

​Il fine settimana di San Valentino si apre sotto il segno di una severa ondata di maltempo che colpirà l’intera regione Lazio.

Il Centro Funzionale Regionale, sulla base dei bollettini emessi dalla Protezione Civile, ha innalzato il livello di allerta portandolo ad arancione per gran parte del territorio a causa di una perturbazione che si preannuncia intensa e persistente. ​Le previsioni indicano che, già dalle prime ore di domani, sabato 14 febbraio, il cielo sarà caratterizzato da precipitazioni sparse e diffuse, che assumeranno spesso la forma di rovescio o temporale. Questi fenomeni saranno accompagnati da una forte attività elettrica, grandinate localizzate e, soprattutto, da intense raffiche di vento che potrebbero causare disagi alla circolazione e alla stabilità delle alberature. ​La situazione più critica riguarda i bacini costieri, l’area di Roma, la zona dell’Aniene e il bacino del Liri, dove la criticità idrogeologica è stata classificata come moderata (colore arancione). In queste aree il rischio di allagamenti urbani, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e potenziali smottamenti è concreto. Una criticità di livello giallo interesserà invece il bacino del Medio Tevere e l’Appennino di Rieti. ​Non va sottovalutata la situazione in alta quota: per i settori del Terminillo, dei Monti Reatini e dei Monti Simbruini permane infatti un’allerta gialla per rischio valanghe, rendendo sconsigliate le escursioni fuori pista e richiedendo massima prudenza nelle zone montane. ​ Le autorità locali e la Protezione Civile raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari durante i picchi del maltempo, di prestare attenzione ai sottopassi e di evitare la sosta in prossimità di zone alberate o corsi d’acqua. Le strutture operative regionali sono già state attivate per monitorare l’evoluzione della perturbazione e intervenire in caso di emergenze.