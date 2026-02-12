Montecassino 2029 – Il Mondo nella Trasparenza della Luce

Prosegue la serie di mostre di arte contemporanea che condurranno sia la comunità monastica che tutta la cittadinanza del cassinate alle celebrazioni previste per il 2029, quandoricorrerà il 1500esimo anniversario della costruzione della Abbazia di Montecassino (529/2029).

Il progetto MONTECASSINO2029, iniziato nel 2019 dall’Abate Ogliari e proseguito dall’Abate Fallica, prevede che ogni anno si tenga almeno una mostra avente come titolo uno degli insegnamenti di San Benedetto, da lui trasmessi e tramandati nella biografia scritta da San Gregorio Magno. In tali eventi le opere esposte dovranno farsi interpreti dei messaggi del Santo a cui le mostre stesse si ispirano. Per il 2026 è stato invitato Antonio Tramontano, che con ventiquattro dipinti appositamente selezionati dal curatore Roberto Capitanio interpreta il Capitolo 35 dei “Dialoghi” di San Gregorio Magno. Per la prima volta da quando il progetto Montecassino2029 ha avuto inizio la mostra sarà tenuta nella Sala della Curia, appositamente aperta al pubblico per l’occasione. La data di inizio della mostra, peraltro, coincide con le giornate di Santa Scolastica, inserendo l’esposizione anche nel programma degli eventi dedicati alla sorella di San Benedetto. Antonio Tramontano, originario di Pesche (IS), espone le sue opere nella famosa Abbazia dopo che nelle edizioni precedenti del progetto erano già stati coinvolti Franca Pisani, Franco Marrocco, Paola Romano, Elio Marchegiani, Riccardo Guarneri, Carlo Rea, Gioni David Parra, Alberto Gallingani, Renato Mambor, Alan Bee e Raffaele Cioffi. Il vernissage della mostra è previsto per il giorno 14 febbraio alle ore 15.00, alla presenza di Sua Eccellenza dom Luca Fallica, Abate di Montecassino. IL MONDO NELLA TRASPARENZA DELLA LUCE Capitolo 35 dei Dialoghi A cura di Roberto Capitanio 7 febbraio / 28 febbraio 2026 Sala della Curia Abbazia di Montecassino Orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00. Per la visita alla mostra è necessaria la prenotazione gratuita che può essere fatta in concomitanza con la visita all’appartamento papale.