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METEO FROSINONE – Due perturbazioni fino a giovedì con maltempo anche forte. Tregua venerdì, poi arriva il ciclone di San Valentino

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Meteo Frosinone: due perturbazioni atlantiche fino a giovedì con maltempo anche forte. Tregua venerdì, poi arriva il ciclone di San Valentino
METEO. Due perturbazioni atlantiche, anche intense, interesseranno il Lazio e la provincia di Frosinone tra mercoledì e giovedì. La prima determinerà un peggioramento sin dalle prime ore di domani, con piogge e rovesci che tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a parziali schiarite. La seconda interverrà nella mattinata di giovedì e sarà accompagnata da piogge e rovesci anche di forte intensità; fenomeni in attenuazione tra il pomeriggio e la sera, con schiarite in arrivo. Tregua soleggiata nella giornata di venerdì, ma dalla serata farà il suo ingresso l’ennesima perturbazione, pilotata dal ciclone di San Valentino, che darà luogo a un sabato di maltempo su Frosinone e provincia. Torna il sole nella giornata di domenica. TEMPERATURE. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie fino a giovedì, con massime intorno ai 12°C a Frosinone. Temporaneo rialzo termico venerdì, con punte anche di 15–16°C, ma sabato l’ingresso di correnti più fresche settentrionali causerà una nuova diminuzione delle temperature.
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