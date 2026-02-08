Arpino – Tutto pronto per la nuova edizione della Summer School

Tutto pronto per la nuova edizione della Summer School, che si svolgerà dal 22 al 27 giugno 2026 presso la Fondazione “U. Mastroianni” di Arpino. Sul sito del Certamen Ciceronianum Arpinas è stato pubblicato il bando, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2026.

L’organizzazione è del Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”, con il contributo della Fondazione Roma, in collaborazione con il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale. L’edizione del 2025 – spiega il Presidente del Centro Studi Umanistici, l’avvocato Renato Rea -ha riscosso un notevole interesse anche in termini di partecipazione e quindi il Centro Studi Umanistici ha dato il via a questa seconda edizione: l’argomento scelto è di grande interesse “Pratiche e strumenti didattici dalla Tarda Antichità all’Umanesimo” e si rivolge a Docenti in possesso di una formazione nell’ambito della letteratura latina e con interessi specifici per la retorica e la scuola antica, nonché a coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o iscritti a un dottorato di ricerca nell’ambito degli studi classici, a laureati e laureate magistrali. Gli obiettivi del nuovo appuntamento culturale sono quelli di fornire una visione aggiornata delle tendenze e dei risultati della ricerca nell’ambito delle metodologie didattiche e degli strumenti utilizzati per l’apprendimento del latino dalla Tarda Antichità all’Umanesimo nelle scuole laiche e monastiche: – Le prassi scolastiche della scuola romana per l’insegnamento della lingua latina e degli strumenti linguistici e retorici. – Gli strumenti utilizzati nelle scuole tardoantiche, medievali e umanistiche: esercizi, manoscritti, miscellanee. – La struttura delle istituzioni scolastiche dalla Tarda Antichità all’Umanesimo. La responsabilità del corso è stata affidata al prof. Paolo De Paolis, ordinario di Letteratura latina all’Università di Verona, nonché vice presidente del Centro Studi. Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutte le notizie in merito, nonché il bando e il modulo per le iscrizioni, che si chiude il 31 marzo 2026, possono essere scaricate dal sito www.certamenciceronianum.it.