Lazio – Case di comunità e fondi tagliati, i sindaci dei centri interessati: “La Regione stanzi risorse proprie”

Ieri, i sindaci di Paliano, San Giorgio a Liri, Monte San Giovanni Campano e il Vicesindaco di Arpino, hanno inviato una nota al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla Giunta Regionale, al Presidente della Provincia, Luca di Stefano, e al Consiglio Provinciale. “In tale nota – spiega il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri (foto) – abbiamo chiesto chiarimenti in merito agli atti approvati dalla Regione che ha deciso di de-finanziare i progetti relativi alla realizzazione delle cinque Case di Comunità nei nostri rispettivi comuni”. “Le ragioni di questa scelta amministrativa non sono chiare e, a nostro avviso, sbagliate in un momento storico in cui la sanità territoriale risulta profondamente indebolita – prosegue Alfieri -. Le Case di Comunità rappresentano un luogo in cui i cittadini possono trovare équipe multiprofessionali. Sono state concepite per superare la logica dell’accesso all’ospedale, offrendo la possibilità di curarsi, nei casi meno gravi, in strutture sanitarie vicine al luogo di residenza con accesso diretto e immediato. Abbiamo chiesto alla Regione – conclude il primo cittadino – di rivalutare la loro scelta di taglio delle risorse e di assumere un impegno concreto a stanziare somme del bilancio regionale affinché i progetti delle Case di Comunità nei nostri comuni vengano rispettati e realizzati”.