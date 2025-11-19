ZLS, il presidente di Federlazio: “Un passo avanti per colmare distorsioni che frenano il Lazio Meridionale”

Un importante passo avanti compiuto per lo sviluppo del territorio con la nascita della ZLS.

Così il Presidente Federlazio, sede di Frosinone, Domenico Beccidelli: “Esprimiamo un vivo apprezzamento per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata del Lazio, frutto di uno sforzo corale che ha visto impegnati istituzioni, Associazioni e stakeholder locali. In questi anni Federlazio ha lavorato con determinazione per sensibilizzare sul valore strategico di strumenti capaci di aumentare la competitività territoriale e attrarre investimenti: la ZLS rappresenta oggi un traguardo concreto su cui costruire. Riconosciamo nella ZLS una leva di rilancio per il sistema produttivo provinciale e un’infrastruttura abilitante per filiere chiave, inclusa l’automotive, duramente provata dalle crisi e dalle profonde trasformazioni globali. Ma non possiamo fermarci: questa conquista richiede una visione di medio-lungo periodo, capace di affrontare le sfide strutturali e anticipare i cambiamenti dei mercati. Per questo chiediamo di spingere sull’acceleratore delle misure di semplificazione amministrativa nei processi autorizzativi e di incentivazione, sfruttando pienamente le opportunità offerte e sviluppando strumenti propri delle Zone Speciali in grado di rafforzare la ZLS e superare le distorsioni territoriali che penalizzano il Lazio meridionale nella sua interezza. Sta ora a noi trasformare la ZLS in un fattore di sviluppo sostenibile e duraturo, nella convinzione che solo con decisione, concretezza e unità di intenti potremo incidere sul futuro della nostra economia locale e creare nuove opportunità per imprese e comunità.”