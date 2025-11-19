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Vittorio Sambucci nuovo presidente della commissione Sviluppo economico, le congratulazioni del commissario Trequattrini

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Vittorio Sambucci è il nuovo presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale del Lazio.
«Esprimo le mie più sincere congratulazioni al consigliere Vittorio Sambucci per la sua elezione a Presidente della XI Commissione “Sviluppo Economico e Attività Produttive” del Consiglio Regionale del Lazio. Sono convinto che il presidente Sambucci potrà dare un contributo decisivo nello sviluppare politiche efficaci a sostegno dell’industria, dell’innovazione, delle startup e delle piccole imprese. Il Consorzio Industriale del Lazio è impegnato ogni giorno per promuovere la competitività, l’attrattività e la sostenibilità delle nostre aree industriali, e siamo pronti a proseguire, così come fatto fino ad ora, la nostra collaborazione attiva con la Commissione sotto la guida del presidente Sambucci. Confronto, dialogo e una visione comune saranno la chiave per costruire insieme un futuro di crescita per le imprese e per il territorio. Nell’attesa di poterlo incontrare personalmente auguro al presidente Sambucci buon lavoro», lo ha affermato il Commissario straordinario prof. Raffaele Trequattrini.
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