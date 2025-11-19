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Cassino – Carcere, il Garante in visita: “L’ottava branda non ci può stare”

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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L’istituto soffre per un sovraffollamento del 175% (163 detenuti per 93 posti regolamentari effettivamente disponibili). Un’epidemia di scabbia si è apparentemente appena esaurita
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, ha effettuato oggi con il suo staff un’approfondita visita di monitoraggio alla casa circondariale di Cassino. “L’istituto – ha dichiarato Anastasìa – è in grave sofferenza per un sovraffollamento del 175% (163 detenuti per 93 posti regolamentari effettivamente disponibili) e c’è stata un’epidemia di scabbia apparentemente esauritasi solo oggi”. “Dopo il crollo della volta della seconda rotonda di Regina Coeli – ha proseguito il Garante -, in alcune stanze è stata aggiunta l’ottava branda, in letti a castello, in palese violazione dei parametri Cedu e Cassazione, che solo oggi è stata liberata dagli occupanti. Ringraziando la direzione, il comando della polizia penitenziaria, l’area educativa e l’area sanitaria per la disponibilità e la cortesia mostrate nel corso della visita, invierò loro una relazione con la segnalazione di criticità e raccomandazioni, evidenziando – ha concluso Anastasìa – fin da ora la necessità di rinunciare in via definitiva all’ottava branda nelle camere detentive”.
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