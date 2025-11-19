Campoli Appennino – Bonifica in località ‘Cicerone’, concesso dalla Regione finanziamento di oltre 196.000 euro

Il Comune di Campoli Appennino ha ottenuto un finanziamento complessivo di oltre 196.000 euro per la bonifica del sito inquinato situato in Località Cicerone, grazie al provvedimento della Direzione Regionale Ambiente.

Nell’area, estesa per circa 3.000 mq e posta in adiacenza alla SR 666, ha operato per anni un’azienda dedita alla produzione di asfalto che sfruttava la presenza di inerti. Le attività pregresse hanno lasciato sul posto residui di lavorazione – tra cui asfalto, bitume e catrame – in parte oggi ricoperti dalla vegetazione. Il finanziamento consentirà finalmente al Comune di procedere alla completa pulizia, rimozione e trasporto in discarica specializzata dei materiali ancora presenti, restituendo così decoro e sicurezza a un’area strategica posta all’ingresso del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. “Si tratta di un risultato significativo per la nostra comunità – dichiara la Sindaca Pancrazia Di Benedetto – che ci permette di recuperare un’area degradata e restituirle il valore ambientale che merita. La bonifica di Località Cicerone rappresenta non solo un intervento di tutela del territorio, ma anche un impegno concreto verso la qualità del paesaggio e la sicurezza dei cittadini. Con l’occasione, desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore regionale Ghera, per l’attenzione rivolta ad una richiesta che come amministrazione comunale abbiamo presentato. La bonifica di questo sito rappresenta sicuramente un importante obiettivo raggiunto”.