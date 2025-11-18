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Regione Lazio – Vittorio Sambucci è il nuovo presidente della commissione Sviluppo economico

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Vittorio Sambucci (foto), del gruppo Fratelli d’Italia, è il nuovo presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale del Lazio.
Sostituisce il dimissionario Enrico Tiero, anche lui Fdi, che ha lasciato la presidenza della commissione, come noto, dopo il coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria per corruzione. Sambucci è stato eletto con cinque voti, due le schede bianche. “Ringrazio tutti per questo incarico – ha dichiarato subito dopo – spero di poter essere un valore aggiunto e di lavorare con spirito di collaborazione”. Marietta Tidei (Iv) ha espresso i suoi auguri “per il lavoro ci attende in questa importante commissione, a partire dalla nuova legge sul Consorzio industriale che speriamo arrivi presto”. Cinquantuno anni, imprenditore agricolo, eletto nella lista provinciale di Latina, è stato consigliere comunale e vicesindaco di Cisterna di Latina.
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