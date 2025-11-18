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Criminalità nigeriana sul territorio nazionale – In corso maxi operazione: arresti e perquisizioni anche in provincia di Frosinone

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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E’ in corso dalle prime ore di questa mattina una massiccia operazione dei carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico e altre province del veneto, nelle province di Frosinone e Viterbo.
L’attività, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, finalizzata a disarticolare un importante sodalizio di criminalità nigeriana radicata a Vicenza. Sul campo ci sono 300 carabinieri, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige , 13° Friuli Venezia Giulia e del 4° battaglione Veneto, aliquota pronto intervento del provinciale di Padova, unità cinofile antidroga e velivolo del 14° elinucleo di Belluno. Oltre le misure cautelari personali sono in atto decine di perquisizioni domiciliari.
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