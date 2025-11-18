Criminalità nigeriana sul territorio nazionale – In corso maxi operazione: arresti e perquisizioni anche in provincia di Frosinone

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina una massiccia operazione dei carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico e altre province del veneto, nelle province di Frosinone e Viterbo.

L’attività, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, finalizzata a disarticolare un importante sodalizio di criminalità nigeriana radicata a Vicenza. Sul campo ci sono 300 carabinieri, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige , 13° Friuli Venezia Giulia e del 4° battaglione Veneto, aliquota pronto intervento del provinciale di Padova, unità cinofile antidroga e velivolo del 14° elinucleo di Belluno. Oltre le misure cautelari personali sono in atto decine di perquisizioni domiciliari.