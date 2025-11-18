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Anagni – Il Comandante della Legione Carabinieri Lazio ha visitato la locale Compagnia

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Nella mattinata di oggi, il Generale di Divisione Ugo CANTONI, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Anagni.
Ad accoglierlo il Comandante della Compagnia della Città dei Papi, Capitano Alessandro Dell’Otto, i Comandanti delle sette Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché i Carabinieri di tutti i reparti della sede, i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale dell’Arma dei Carabinieri, le sezioni delle associazioni Carabinieri in Congedo di Anagni, Ferentino e Serrone ed i volontari della Croce Rossa dei comuni di Serrone, Piglio e Paliano. La visita è stata una testimonianza di vicinanza ai militari e per il loro tramite alla comunità locale. Ai Carabinieri il Generale ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno profuso, la generosa motivazione e l’elevata professionalità costantemente dimostrati nello svolgimento del servizio. Il Generale ha sottolineato che la costante vicinanza ai cittadini rappresenta la base dell’azione quotidiana dell’Arma per garantire a tutti la possibilità di vivere in un contesto caratterizzato da sempre maggiore sicurezza e serenità.
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