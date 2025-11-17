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Regione – Maltempo: scatta l’allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica e idraulica nel Basso Lazio

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La Protezione civile regionale ha comunicato che nelle prossime 48 ore sono previste: “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centromeridionali”.
Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, con validità dalle prime ore di domani, 18/11/2025 e per le successive 12-18 ore. L’allerta ‘gialla’ per “ordinaria criticità idrogeologica per temporali” interessa i bacini idrografici di Roma, Aniene, Costieri Sud e del Liri. Per tutti gli altri bacini resta il codice ‘verde’ per assenza di fenomeni significativi prevedibili.
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