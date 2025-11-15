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Regione – Gli Stati Generali della Salute del Lazio in programma martedì 18 e mercoledì 19 novembre

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L’appuntamento, dal titolo “Costruiamo la sanità con pazienti e operatori”, è promosso dalla Regione Lazio per delineare le strategie e le priorità del sistema sanitario regionale nei prossimi anni.
Martedì 18 novembre e mercoledì 19 novembre 2025, presso le Corsie Sistine – Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, Borgo Santo Spirito 2, a Roma, si terranno gli Stati Generali della Salute del Lazio. L’appuntamento, dal titolo “Costruiamo la sanità con pazienti e operatori”, è promosso dalla Regione Lazio per delineare le strategie e le priorità del sistema sanitario regionale nei prossimi anni. Si tratta di due giornate di confronto e approfondimento dedicate allo stato dell’arte e al futuro della sanità del Lazio, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme con i direttori delle aziende ospedaliere, dei rappresentanti delle principali istituzioni nazionali e regionali in ambito salute, del mondo accademico e delle associazioni dei pazienti. Due giornate che nascono con l’obiettivo di avviare un concreto dialogo aperto tra istituzioni e comunità per costruire una sanità sempre più vicina alle persone.
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