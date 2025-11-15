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Lazio – Trasporti, la Regione lancia “Natale in tour 2025”, Tpl gratuito per gli under 25

chiaro13
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Per il periodo delle festività natalizie, i giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi” potranno circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral. A prevederlo è una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, di concerto con l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Simona Baldassarre.
Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera
L’iniziativa, denominata “Natale in tour 2025”, rientra nell’ambito delle attività che la Regione Lazio sta sempre più rafforzando per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e per promuovere e valorizzare le bellezze del territorio. La promozione, che replica l’esperimento avviato nel periodo estivo, consentirà di usufruire gratuitamente, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral e da Trenitalia, nell’ambito dei confini territoriali e di competenza della Regione Lazio, comprese le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo, a esclusione dell’accesso al servizio ferroviario Leonardo express, Civitavecchia express e a tutti i servizi di trasporto combinato per le tratte non gestite da Trenitalia. Le risorse da finalizzare a tale iniziativa, stimate sulla base dei dati rendicontati nelle precedenti iniziative estive circa i potenziali fruitori, vengono stimate in 200mila euro da destinare rispettivamente a Trenitalia e a Cotral, per un importo complessivo di 400mila euro.
Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Simona Baldassarre
«Abbiamo deciso di replicare la promozione della scorsa estate per dare un ulteriore incentivo ai nostri giovani di poter visitare le bellezze della Regione Lazio e allo stesso tempo sensibilizzarli all’utilizzo del trasporto pubblico regionale», ha dichiarato l’assessore Ghera. «Anche quest’anno, la Regione Lazio è al fianco dei giovani per consentire loro di scoprire e riscoprire il nostro territorio, che è cultura, identità e senso di appartenenza. Un’iniziativa a favore della cultura e dei giovani, certamente, ma anche dell’educazione ambientale, per valorizzare sempre di più il trasporto pubblico locale», ha evidenziato l’assessore Baldassarre.
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