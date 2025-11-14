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Regione Lazio – Bollo auto, sconto del 10% per chi paga con domiciliazione bancaria

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Bertucci: “Così alimentiamo rapporto di fiducia con i cittadini”.
L’assessore regionale Giancarlo Righini ha annunciato che si potrà avere uno sconto del 10% sulla Tassa regionale del bollo auto, se si pagherà con domiciliazione bancaria. La novità è stata favorevolmente accolta dal Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, Marco Bertucci, che ha parlato di “come questa amministrazione sia al fianco dei cittadini, nel nome della facilitazione e delle agevolazioni”. In una nota il Presidente aggiunge: “Una volontà politica, che mette d’accordo sia le esigenze delle casse regionali, andando ad intervenire sull’incertezza della riscossione della tassa, e soprattutto quelle delle famiglie, che grazie a questa iniziativa, oltre a risparmiare, potranno evitare di vedersi arrivare il bollo auto con una cartella esattoriale, e con una cifra maggiore, da parte della Agenzia delle Entrate, visto che le statistiche dicono che un cittadino su tre paga il tributo nei termini previsti. Un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadinanza, che vogliamo continuare ad alimentare”.
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