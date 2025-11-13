METEO – Estate di San Martino al capolinea. Dal weekend al via una fase di maltempo sull’Italia

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “L’anticiclone, responsabile della recente fase stabile e mite sulla nostra Penisola, dal fine settimana inizierà a indebolirsi, eroso da un’energica circolazione depressionaria in avanzamento dall’Europa occidentale e coadiuvata da una seconda, fredda depressione in discesa dai Paesi nordici.” TORNANO LE PIOGGE NEL WEEKEND SU PARTE DELLA PENISOLA – “Come da tradizione, l’Estate di San Martino dura tre giorni e un pochino. Dopo una prima parte di settimana caratterizzata dall’anticiclone afro-mediterraneo e da temperature ancora miti per il periodo, nel corso del fine settimana il bel tempo lascerà spazio a un peggioramento a partire dal Nord Italia e da parte del Centro”, spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.”Dall’Europa occidentale si farà strada verso la nostra Penisola una circolazione depressionaria — prosegue Mazzoleni — che già venerdì spingerà, entro sera, nubi e prime piogge sul Nordovest, sull’alto versante tirrenico e sulle Alpi orientali. Sabato il maltempo tenderà a intensificarsi tra Nordovest e Toscana, con fenomeni localmente anche intensi, specie su Liguria, Versilia, Lunigiana, Garfagnana, alto Piemonte e Prealpi lombarde. Domenica il maltempo si estenderà in maniera più decisa a tutto il Nord, interessando ancora la Toscana e parte della Sardegna. Attesi eventi localmente intensi su Liguria, alta Toscana, Emilia e Lombardia, con picchi anche oltre i 50-60 mm. Resteranno invece ancora ai margini le restanti regioni del Centro e il Sud, che godranno di tempo asciutto, seppur non sempre soleggiato.” RISCHIO MALTEMPO ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA – “Il peggioramento del fine settimana darà il via a una fase di maltempo reiterata che, con molta probabilità, continuerà per buona parte della prossima settimana, coinvolgendo un po’ tutta l’Italia”, specifica il meteorologo di 3bmeteo. “Dall’Europa settentrionale una nuova circolazione depressionaria si allungherà gradualmente verso la nostra Penisola, attivando così un flusso umido e instabile che porterà un peggioramento soprattutto al Centro-Sud, con fenomeni più diffusi e insistenti sui versanti tirrenici e sull’Appennino, e con il rischio di piogge anche intense entro metà della prossima settimana. Andrà leggermente meglio al Nord, in particolare sulle regioni di Nordovest, dove le piogge si alterneranno a fasi più asciutte e con parziali schiarite. Ma attenzione, perché entro il successivo weekend (22-23 novembre) il maltempo potrebbe tornare ad accentuarsi anche al Nord; trattandosi però di una tendenza a medio termine, sarà da confermare nei prossimi giorni.” TEMPERATURE IN CALO AL NORD, IN NUOVO RIALZO ALTROVE – “Il peggioramento in arrivo al Nord determinerà un calo delle temperature, in particolar modo domenica, quando le massime non andranno oltre i 12/15°C al Nordovest, con valori leggermente superiori al Nordest”, prosegue Mazzoleni. “Al Centro-Sud, invece, le temperature subiranno un nuovo rialzo, con valori che si spingeranno ancora vicini ai 20/22°C e con picchi anche superiori sulle Isole Maggiori. Un calo è poi atteso nel corso della prossima settimana anche al Centro, soprattutto sulle regioni tirreniche, mentre sui versanti adriatici e al Sud, almeno fino a venerdì, si potranno registrare massime ancora prossime o localmente superiori ai 20°C”, precisa il meteorologo di 3bmeteo. “Una fase dal clima più freddo si intravede, infine, sul finire della prossima settimana, quando la circolazione depressionaria in discesa dal Nord Europa favorirà, a partire dal Nord Italia, l’ingresso di correnti più fredde che potrebbero portare un deciso calo termico.”