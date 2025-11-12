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Da 3bmeteo – Le previsioni del tempo per Frosinone e provincia

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L’anticiclone presente sulla nostra Penisola, garante dell’Estate di San Martino con sole e clima mite, soprattutto durante il giorno, continuerà a farci compagnia fino a venerdì, per poi lasciare spazio, nel fine settimana, a una nuova perturbazione che interesserà principalmente il Nord Italia e parte del Centro.
Il Lazio rimarrà comunque ai margini del peggioramento, con le prime piogge attese nella regione solo all’inizio della prossima settimana. Nel dettaglio, a Frosinone e provincia il bel tempo proseguirà nei prossimi giorni, accompagnato da temperature ancora piacevoli durante le ore diurne. Cielo sereno o poco nuvoloso è previsto per giovedì e venerdì, mentre tra sabato e domenica transiteranno maggiori annuvolamenti, senza però rischio di precipitazioni associate. Le minime oscilleranno tra i 6 e i 9°C, mentre le massime raggiungeranno punte di 18-21°C.
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