Sora – Lega, Andrea Di Marco nuovo Coordinatore Cittadino

Di Marco Andrea è il nuovo coordinatore della Lega di Sora.

“Dopo l’apertura della stagione congressuale la scorsa settimana ad Anagni, anche a Sora la Lega celebra le proprie consultazioni territoriali avviando una nuova fase di organizzazione e strutturazione interna del coordinamento locale del partito. Lo svolgimento delle consultazioni locali conferma la volontà del coordinamento provinciale di dare al partito una forte legittimazione democratica sul territorio, ponendo cosi le basi di un nuovo modello di partito che abbia nel coordinamento locale la propria principale espressione La grande partecipazione vissuta a Sora conferma un già esistente forte senso di appartenenza al partito, con l’elezione del coordinamento si pone un nuovo punto di partenza che consentirà di consolidare la struttura esistente e di dargli nuovi stimoli per il futuro. Ringrazio il Consigliere Comunale Lino Caschera per l’ottima organizzazione e complimenti ad Andrea Di Marco per l’elezione alla carica di Coordinatore Cittadino. Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.