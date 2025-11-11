CRONACAREGIONE LAZIO

Lazio – Il Tribunale del Riesame di Roma conferma i domiciliari al consigliere Enrico Tiero

chiaro13
chiaro13
1 MIn Lettura
Ieri il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero.
Il Tribunale ha così respinto il ricorso presentato dai legali del politico, gli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Angelo Fiore. Come noto (leggi qui), il consigliere regionale è chiamato a rispondere dell’ipotesi di accusa, formulata dalla procura della repubblica di Latina, di corruzione. La Procura ipotizza che il consigliere abbia richiesto l’assunzione di alcuni giovani in aziende in cambio di presunti favori. Ci sono anche altri indagati al riguardo e sotto la lente degli investigatori sono a vaglio anche lo svolgimenti di alcuni concorsi pubblici. Per il consigliere scatterà la sospensione della carica in Consiglio regionale del Lazio. L’inchiesta a suo carico è stata condotta dai dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della procura capitolina. LEGGI ANCHE: Regione – “Corruzione”, la Procura di Latina indaga sul consigliere Tiero e l’assessore Ghera
Lazio – Regione: al via la digitalizzazione delle procedure urbanistiche
Alatri – Omicidio Morganti, prelievo del Dna per gli indagati. Coinvolto anche un 24enne frusinate
ULTIM’ORA – Pesanti rallentamenti ferroviari sulla tratta Roma-Napoli via Cassino
Vallemaio – Fucile e cartucce nel bagagliaio, in manette
Anagni – Sua Eminenza Stantzios Gewrgios Gennadios visita Casa Famiglia
TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo precedente Anagni – Bodybuilding: Andrea Lauri trionfa al Campionato Italiano ICN, nuovo campione fino a 175 cm
Articolo successivo Frosinone – Agenti della Polizia Locale abilitati come piloti di droni
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Un nuovo timone, la stessa rotta
EDITORIALE
A 19 anni il futuro non dovrebbe avere un punto finale
EDITORIALE
Minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli: arrestato 40enne a Ceprano
CEPRANO CRONACA
Fake news arresto, dopo le scuse il sindaco Mastrangeli va avanti lo stesso: “Doveroso procedere nelle sedi competenti”
FROSINONE POLITICA