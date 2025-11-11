Lazio – Il Tribunale del Riesame di Roma conferma i domiciliari al consigliere Enrico Tiero

Ieri il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero.
Il Tribunale ha così respinto il ricorso presentato dai legali del politico, gli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Angelo Fiore. Come noto (leggi qui), il consigliere regionale è chiamato a rispondere dell’ipotesi di accusa, formulata dalla procura della repubblica di Latina, di corruzione. La Procura ipotizza che il consigliere abbia richiesto l’assunzione di alcuni giovani in aziende in cambio di presunti favori. Ci sono anche altri indagati al riguardo e sotto la lente degli investigatori sono a vaglio anche lo svolgimenti di alcuni concorsi pubblici. Per il consigliere scatterà la sospensione della carica in Consiglio regionale del Lazio. L’inchiesta a suo carico è stata condotta dai dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della procura capitolina. LEGGI ANCHE: Regione – “Corruzione”, la Procura di Latina indaga sul consigliere Tiero e l’assessore Ghera